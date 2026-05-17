Golubić na čelu Koprivničko-križevačkog SDP-a

Unutarstranački izbori u SDP-u nastavili su se i ovog vikenda. Na stranačkoj izbornoj konvenciji vodstvo je dobila Koprivničko-križevačka županija. Ponovno je za lidera te organizacije izabran Tomislav Golubić koji je tom prigodom poručio kako je siguran da će SDP zadržati status najjače političke opcije u toj županiji i dalje. Okupljenima se obratio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je delegatima poručio kako je dosta više beskorisnih rasprava unutar stranke i tisuću puta prožvakanih tema. Naime, Golubić je, kao i u većini organizacija SDP-a, bio jedini kandidat za šefa, dakle, nije imao protukandidata, a što je želja Iblerova trga koja se ispoštovala u velikoj većini SDP-ovih organizacija na aktualnim unutarstranačkim izborima. Takav "uvjet" izazvao je i negodovanja među dijelom članstva.

– Moramo prestati biti arhitekti nostalgije, moramo biti vizionari budućnosti – poručio je Hajdaš Dončić delegatima Koprivničko-križevačke županije te istaknuo da država i privatni sektor mogu ići ruku pod ruku stvaranjem dodane vrijednosti, ali kroz drukčiju raspodjelu kapitala. Modernu socijaldemokraciju Hajdaš Dončić je definirao kao domoljublje koje uključuje, a ne isključuje, kojoj je antifašizam u venama te čija politika podrazumijeva inkluzivnost i pravednost.

– Fašizam prošlosti nije isti kao fašizam sadašnjosti. Danas je on promijenio izgled i model. Više to nisu ljudi s dva zuba koji jedu janjetinu i luk. Fašisti su moderni radikalni desničari koji nose odijela, znaju jesti nožem i vilicom, čak se i salvetom služe. No, pomaknuli su granicu desnog centra udesno dopustivši da se u Hrvatskoj događa ovo što se događa, isključivost i zabrane – poručio je Hajdaš Dončić.

Dan ranije novo vodstvo dobio je i SDP Zagrebačke županije, gdje je za predsjednika organizacije izabran Mihael Zmajlović, koji je u obraćanju medijima poručio kako Zagrebačka županija godinama stagnira zbog političkog modela koji zanemaruje interese građana.