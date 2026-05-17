Nijemci izrazito pesimistični – 84% ih zabrinuto za budućnost zemlje

Raspoloženje građana Njemačke na rekordno je niskoj razini: prema ispitivanju javnog mnijenja, 84 posto ispitanih je vrlo zabrinuto za svoju zemlju, a 64 posto smatra da trenutačno nijedna vlada ne može riješiti probleme u zemlji. Prema ispitivanju javnog mnijenja što ga je za nedjeljno izdanje dnevnika Bild proveo institut Insa, 84 posto ispitanih je "jako" ili "vrlo jako" zabrinuto zbog stanja u kojem se nalazi Njemačka.

Čak 64 posto ispitanih isto tako smatra da nijedna trenutačno moguća politička koalicija ne može riješiti probleme u kojima se Njemačka nalazi. Njih 67 posto smatra da bi, u slučaju da reforme koje trenutačno pokušava provesti demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) propadnu, kancelar morao podnijeti ostavku.

Istodobno i vodeći ekonomisti u Njemačkoj izražavaju dvojbu oko uspjeha reformi socijalnog sustava koje od dolaska na vlast prije godinu dana najavljuje vlada Friedricha Merza. Vodeći ekonomisti za dnevnik "Welt am Sonntag" došli su do zaključka da su blokade unutar koalicijske vlade krive za zastoj u reformskom procesu.

U očima stručnjaka planirane reforme, posebice mirovinskog sustava, sadrže mnoge slabosti a već doneseni zakon o grijanju prijeti blokadom pred Ustavnim sudom zbog proceduralnih manjkavosti. Prošlog tjedna Bundesrat, gornji dom parlamenta, zaustavio je i mjeru vlade za ublažavanje posljedica poskupljenja energenta, koja je predviđala bonus od 1000 eura za zaposlene, uz obrazloženje da bi to dodatno opteretilo ionako oslabljeno gospodarstvo.

Prije tjedan dana objavljeni su rezultati ankete prema kojima prvi put u ispitivanju javnog mnijenja desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) vodi punih pet postotnih bodova ispred vladajuće demokršćanske Unije CDU/CSU.

U ispitivanju javnog mnijenja instituta Insa za nedjeljno izdanje dnevnika Bild, na pitanje za koga bi glasali da se ove nedjelje održavaju parlamentarni izbori, 28 posto ispitanih je zaokružilo AfD. Trenutačno vladajuću demokršćansku Uniju CDU/CSU biralo bi 23 posto, što je najmanje od prošlogodišnjih izbora. Manji partner u vladi, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) dobila bi 13 posto, što je jedan od povijesno najnižih rezultata za ovu stranku na saveznoj razini. Stranku Zeleni biralo bi također 13 posto ispitanih, a stranku Ljevica 11. Prema ovim vrijednostima koalicijska vlada Friedricha Merza ne bi imala parlamentarnu većinu.

Također je početkom svibnja objavljeno još jedno ispitivanje. Većina Nijemaca očekuje da će se vladajuća koalicija u zemlji raspasti prije izbora zakazanih za 2029., prema anketi instituta YouGov, što naglašava sve veći pritisak s kojim se suočava kancelar Merz.

Istraživanje je utvrdilo da 55 posto ispitanika ne vjeruje da će koalicija Merzovog konzervativnog bloka i socijaldemokrata izdržati do kraja mandata, što očekuje njih 25 posto. Oko 20 posto sudionika je bilo neodlučno. Čak i među pristašama stranaka na vlasti, većina ih očekuje urušavanje koalicije. Samo 10 posto ispitanika je reklo da je vlada zasad dobro postupala, dok je 69 posto ocijenilo njena postignuća kao loša.

Na pitanje o alternativama, 29 posto je kazalo da bi preferirali manjinsku vladu u usporedbi s trenutačnom koalicijom, a 23 posto se s time nije složilo. Manjinska vlada bi mogla osvanuti ako bi Merz otpustio socijaldemokratske ministre ili ako oni podnesu ostavke.