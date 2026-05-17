Opsadno stanje u Drnišu i okolici: Za ubojicom dostavljača policija angažirala dronove, helikoptere, pse...

Dronovi, termovizijske kamere, helikopter, potražni psi... Sva raspoloživa sredstva koristila je danas policija u potrazi za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za hladnokrvno ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve kuće u Drnišu. Mladić je ubijen pri dostavi pizze iz lokalne pizzerije za koju je radio. S njime je, prema pričanju mještana, bio i mladić koji je uspio pobjeći i nazvati policiju.

Nakon što je ustrijelio dostavljača, Aleksić je s ruksakom na leđima pobjegao prema selu Lišnjak. Potragu je otežavalo to što je to šumski kraj. Policijska uprava šibensko-kninska objavila je fotografiju osumnjičenika i pozvala građane da budu na oprezu. Ako ugledaju osumnjičenika, savjetuju da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi, vjerojatno naoružanoj vatrenim oružjem. "Sklonite se i odmah nazovite 192. Također, svi građani koji imaju korisne informacije, mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr", pozvala je policija koja je blokirala šire područje Drniša.

Aleksić je otprije poznat policiji, prije tri godine je, prenose mediji, prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema neslužbenim informacijama, Aleksić je sredinom 1990-ih bio osuđen za ubojstvo 22-godišnjakinje na 14 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio.

Kako je pisao Večernji list, 27. svibnja 1994. oko 21.30 sati 17 puta izbo je kuhinjskim nožem, koji je prethodno nabrusio, Marijanu S. koja se vraćala kući u Prgometu. Prišao joj je s leđa. Kad je nakon prvih uboda pokušala ustati, udario ju je metalnom šipkom i zadao još nekoliko uboda nožem. Radila je u bolničkoj praonici. Okrivio je filmove o nasilju koje je svakodnevno gledao. Policajcima je rekao da se na ubojstvo odlučio gledajući akcijske filmove, a na scenama u kojima muškarci pucaju iz vatrenog oružja porastao bi mu adrenalin. Nije, rekao je, imao razloga napasti baš Marijanu S., htio je provjeriti je li sposoban za takav čin.

Ubojstvo je planirao mjesecima, a uhićen je tek osam godina kasnije, kada se "pohvalio" da je upravo on ubojica. Njegov je branitelj tražio psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo je li u trenutku ubojstva koje je isplanirao bio ubrojiv. Pokazalo se da je bio. Nakon jučerašnjeg ubojstva lokalnog mladića koji je radio kao dostavljač kako bi zaradio koji euro, mještani su u izjavama novinarima rekli da je Aleksić godinama u drniškom kraju tjerao strah u kosti i navodno najavljivao ubojstva s pripremljenim popisom.

Od ubijenog mladića oprostili su se kolege iz košarkaškog kluba Drniš za koji je igrao. "Oduzeti smo prestrašnim vijestima o nepojmljivoj tragediji koja nas je sve zadesila. U stanju smo neizmjerne boli koja para dušu, a srce od noćas ne pronalazi mir, samo pitanja i patnju. Nemoguće je uopće pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija, našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko kluba", napisali su u objavi koja se proširila društvenim mrežama.