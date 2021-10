U Hrvatskoj se virus širi znatno brže nego lani, mogući su i pandemijski rekordi

Na 27. listopada lani je bilo 11.311 aktivno zaraženih, a jučer 17.944, s tim da ove godine znatno više testiramo, ali dok je lani u bolnici bilo 897 pacijenata zbog Covida-19, jučer ih je bilo 1170, te 57 naspram 139 ove godine na respiratoru. Broj samoizoliranih je bio sličan i lani što govori da su i epidemiološki kriteriji popustili jer je proteklog tjedna bilo 37 posto ili 17.000 više testiranih nego u odgovarajućem tjednu lani.

Lani smo do 27. listopada baš na taj dan imali najviše 18 mrtvih, a proteklih dana imali smo osam puta po dvadesetak mrtvih i jučer 30. Nastavi li se nagli porast broja zaraženih kao u proteklih šest dana danas bi prvi put od 12. prosinca prošle godine mogli imati više od 4000 zaraženih, a nije pretjerano ni spomenuti da smo rekordan dnevni broj zaraženih imali 10. prosinca 4620. Lani do 27. listopada dnevni broj novozaraženih samo je dva dana bio veći od dvije tisuće, te je prvi put prešao tri tisuće 12. studenoga.

Sada imamo već pet dana više od tri tisuće novozaraženih od 20. listopada. Kad se uspoređuju brojke s prošlom godinom ove je godine virus otprilike tri tjedna "brži" jer smo prošlotjedne brojke lani imali u tjednu do 16. studenoga uz usporeniji, blaži rast u prethodnim tjednima, tako da smo oko deset tisuća zaraženih koliko smo imali prije dva tjedna, lani prvi put imali baš u tjednu do 26. listopada. I 15 dana kasnije imali smo oko 1500 hospitaliziranih, 167 na respiratoru i 238 mrtvih! Što bi ove godine mogli doseći već do kraja tjedna. Nakon niza relativno stabilnih tjedana protekli smo tjedan (s padom temperatura i duljim boravkom u zatvorenim prostorima) imali nagli 73-postotni skok na 17.411 novozaraženih, dok ih je u adekvatnom tjednu lani bilo 11.235.

Dakle, unatoč i skromnom omjeru cijepljenih u Hrvatskoj, u usporedbi sa zapadnoeuropskim zemljama, kod nas su svi pokazatelji puno lošiji. Naravno, da nije riječ o tomu da cjepivo djeluje na građane tih zemalja, a na Hrvate nema barem razmjerni učinak. Nešto je i u ponašanju nas Hrvata.

Ulazimo u rizičnu fazu jer očigledno slabi zaštita stečena od masovnog zarazivanja koje smo imali lani do kraja godine, kao i od cijepljenja, koje ima jedino loš psihološki učinak na mjere zaštite uz sinergijski učinak s općim popuštanjem mjera jer je sve većem broju ljudi svega dosta pa se ne poštuju ni elementarne mjere zaštite, maske, odstojanje i prozračivanje. Očigledno je delta-varijanta virusa zaraznija i nije dovoljno cijepiti se, prije svega radi zaštite od težih oblika Covida-19, već treba i dodatno štititi sebe i druge. Uz aktualni pristup do kraja studenog premašit ćemo broj od 10.000 smrtnih ishoda povezanih s Covidom-19.

U najvećem broju umirat će necijepljeni. Trenutno smo prema podacima Worldometera 12. od 47 europskih zemalja s 40 mrtvih na milijun stanovnika, dok je Slovenija u proteklom tjednu imala 28. Ispred nas su i dalje samo istočnoeuropske zemlje, uključujući Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru i BiH, uz vodeće Rumunjsku i Bugarsku s 149 i 120 mrtvih na svakih milijun stanovnika u tjedan dana.

