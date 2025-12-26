FOTO Nekad omiljena HRT-ova voditeljica ponovno plijeni poglede, a ovako se mijenjala kroz godine

Poznata voditeljica Mila Horvat ponovno je potvrdila status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica.
Poznata voditeljica Mila Horvat ponovno je potvrdila status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Na svečanoj dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora pojavila se u glamuroznoj kreaciji koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru. Nosila je dugačku, pripijenu haljinu ukrašenu raskošnim perlicama koje su tvorile zanimljiv geometrijski uzorak, dodatno naglašavajući njezinu vitku liniju.  Kao i mnogo puta dosad, riječ je o kreaciji s potpisom omiljene domaće dizajnerice Matije Vuice. Cjelokupni stajling upotpunila je decentnim naušnicama i prstenom te kosom stiliziranom u nježnim valovima.
Na svečanoj dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora pojavila se u glamuroznoj kreaciji koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru. Nosila je dugačku, pripijenu haljinu ukrašenu raskošnim perlicama koje su tvorile zanimljiv geometrijski uzorak, dodatno naglašavajući njezinu vitku liniju.  Kao i mnogo puta dosad, riječ je o kreaciji s potpisom omiljene domaće dizajnerice Matije Vuice. Cjelokupni stajling upotpunila je decentnim naušnicama i prstenom te kosom stiliziranom u nježnim valovima.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Mila je u prošlosti bila jedno od omiljenih lica na TV ekranima, vodeći brojne sportske emisije na HTV-u. Međutim, oko 2016. je odlučila naraviti zaokret u karijeri te se danas uspješno bavi sportskim menadžmentom, konzultantskim uslugama, odnosno freelancerica je koja ima svoju tvrtku, a usluge daje na raspolaganje onima koji je žele angažirati za vanjsku suradnicu.
Mila je u prošlosti bila jedno od omiljenih lica na TV ekranima, vodeći brojne sportske emisije na HTV-u. Međutim, oko 2016. je odlučila naraviti zaokret u karijeri te se danas uspješno bavi sportskim menadžmentom, konzultantskim uslugama, odnosno freelancerica je koja ima svoju tvrtku, a usluge daje na raspolaganje onima koji je žele angažirati za vanjsku suradnicu.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
U nastavku pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
U nastavku pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/24sata
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto:
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto:
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/