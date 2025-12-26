FOTO Nekad omiljena HRT-ova voditeljica ponovno plijeni poglede, a ovako se mijenjala kroz godine

Na svečanoj dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora pojavila se u glamuroznoj kreaciji koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru. Nosila je dugačku, pripijenu haljinu ukrašenu raskošnim perlicama koje su tvorile zanimljiv geometrijski uzorak, dodatno naglašavajući njezinu vitku liniju. Kao i mnogo puta dosad, riječ je o kreaciji s potpisom omiljene domaće dizajnerice Matije Vuice. Cjelokupni stajling upotpunila je decentnim naušnicama i prstenom te kosom stiliziranom u nježnim valovima.
Mila je u prošlosti bila jedno od omiljenih lica na TV ekranima, vodeći brojne sportske emisije na HTV-u. Međutim, oko 2016. je odlučila naraviti zaokret u karijeri te se danas uspješno bavi sportskim menadžmentom, konzultantskim uslugama, odnosno freelancerica je koja ima svoju tvrtku, a usluge daje na raspolaganje onima koji je žele angažirati za vanjsku suradnicu.