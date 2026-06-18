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OBUSTAVLJENA OPERACIJA

Američka vojska ukinula blokadu iranskih luka

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.06.2026.
u 22:35

CENTCOM je upozorio da će američki ratni brodovi "ostati u području kako bi osigurali da se svi dijelovi sporazuma poštuju i implementiraju"

Američka vojska je u četvrtak objavila da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka nakon što je više od dva mjeseca sprečavala brodove da napuste ili uđu u Iran. "Američke snage su danas ukinule blokadu cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja u skladu s direktivama predsjednika (Donalda Trumpa)", objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) na društvenoj platformi X. "Američke snage ne onemogućavaju prolaz brodova koji plove prema ili iz iranskih luka u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Sve operacije (koje su se provodile) radi provođenja američke vojne blokade su zaustavljene", dodaje se u priopćenju CENTCOM-a.

Međutim, CENTCOM je u upozorio da će američki ratni brodovi "ostati u području kako bi osigurali da se svi dijelovi sporazuma poštuju i implementiraju". Američke snage su "dozvolile da preko desetak brodova prođe kroz našu pomorsku blokadu", objavio je potpredsjednik JD Vance sat vremena ranije. Tri iranska naftna tankera s ukupno 4,8 milijuna barela sirove nafte su već u srijedu prošle granice blokade, prema internetskoj stranici za praćenje pomorskog prometa TankerTrackers, koja je na X-u objavila da je riječ o "prvom iranskom izvozu nafte u dva mjeseca". Sjedinjene Američke Države su uvele blokadu 13. travnja kako bi odgovorile na iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca nakon početka američko-izraelskih vojnih operacija protiv Teherana krajem veljače.

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Ključne riječi
luke blokada Iran vojska SAD

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