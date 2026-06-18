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STIŽE UPISNA GROZNICA

Trenutačno je bez posla u Hrvatskoj oko 59.000 radnika, a svaka četvrta nezaposlena osoba mlađa je od 30 godina

Autor
Ljubica Gatarić
18.06.2026.
u 17:30

Najnovije podatke prokomentirao je hrvatski istraživač dr. Teo Matković s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, koji kaže da i u godinama "relativno niske nezaposlenosti Hrvatska bilježi relativno nepovoljne obrasce tranzicije iz obrazovanja u svijet rada".

Europsko istraživanje provedeno 2025. godine ističe da se samo 62 posto mladih sa završenim gimnazijskim ili drugim općim srednjoškolskim obrazovanjem u Hrvatskoj zaposlilo unutar tri godine od završetka školovanja. Nakon strukovne škole zaposle se tri četvrtine mladih, a nakon diplome na fakultetu oko 80 posto. Ni u ostatku Europe situacija nije osobito povoljna sa zapošljavanjem srednjoškolaca općeg tipa pa tako Eurostat navodi da je na razini EU, kao i u Njemačkoj, bilo zaposleno 67 posto mladih sa svjedodžbom srednje škole, a u Grčkoj, Italiji i Francuskoj svaki drugi! Najlošije stoje Bosna i Hercegovina i Makedonija, gdje posao od jedne do tri godine nakon mature ima samo 37 i 39 posto mladih.

Ključne riječi
nezaposlenost zaposlenost fakultet srednja škola upisi obrazovanje

Komentara 3

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Avatar Marko
Marko
18:17 18.06.2026.

Ne piše koliko je osoba nezapošljivo,pijanci,invalidi i sl..

PU
puran
18:12 18.06.2026.

Dok su mameki i tateki živi, nema potrebe za posao, gladni i žedni neće biti, a i krevet će biti spreman i kiša neće padat po njima.

FD
franjo.durinic
17:42 18.06.2026.

Za redovne studente nema mjesta,ali za Benčićke ,Tomaševiće,Milanoviće to ide ,nije problem neto uvjek pomogne...

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