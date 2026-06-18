Trenutačno je bez posla u Hrvatskoj oko 59.000 radnika, a svaka četvrta nezaposlena osoba mlađa je od 30 godina

Europsko istraživanje provedeno 2025. godine ističe da se samo 62 posto mladih sa završenim gimnazijskim ili drugim općim srednjoškolskim obrazovanjem u Hrvatskoj zaposlilo unutar tri godine od završetka školovanja. Nakon strukovne škole zaposle se tri četvrtine mladih, a nakon diplome na fakultetu oko 80 posto. Ni u ostatku Europe situacija nije osobito povoljna sa zapošljavanjem srednjoškolaca općeg tipa pa tako Eurostat navodi da je na razini EU, kao i u Njemačkoj, bilo zaposleno 67 posto mladih sa svjedodžbom srednje škole, a u Grčkoj, Italiji i Francuskoj svaki drugi! Najlošije stoje Bosna i Hercegovina i Makedonija, gdje posao od jedne do tri godine nakon mature ima samo 37 i 39 posto mladih.