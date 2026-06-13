Nakon tragedije na Dravi oglasila se škola: 'S velikom tugom i nevjericom primili smo ovu vijest'

Potraga za nestalim 14-godišnjakom u Međimurju završila je tragično u subotu poslijepodne kada su ronioci pronašli tijelo mlađe muške osobe u rijeci Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Prema informacijama policije, riječ je o 14-godišnjaku iz naselja Parag pokraj Nedelišća. Dječak se s prijateljima kupao u rukavcu Drave, a u jednom se trenutku udaljio od ostalih te nestao. Nakon što ga nisu uspjeli pronaći niti dozvati, alarmirane su hitne službe koje su pokrenule opsežnu potragu. Mještani navode kako je riječ o popularnom mjestu za kupanje, no posljednjih dana vodostaj rijeke bio je povišen zbog obilnih kiša, dok je voda još uvijek izrazito hladna.

Nakon što je potvrđena tužna vijest, od 14-godišnjaka se emotivnom objavom oprostila i Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec koju je pohađao. „S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnom odlasku našeg dragog učenika 7. c razreda. Cijela školska zajednica – učenici, učitelji i djelatnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec – duboko je potresena ovim preranim gubitkom. Ostat će u našem sjećanju kao dragi učenik, vedar prijatelj i vrijedan član naše škole“, poručili su iz škole.

U objavi su izrazili i najdublju sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima. „U ovim najtežim trenucima, obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo naše najdublje i najiskrenije suosjećanje. Počivao u miru“, stoji u oproštajnoj poruci koju su potpisali ravnateljica i djelatnici škole.