Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Poslušaj
PREMINUO 14-GODIŠNJAK

Nakon tragedije na Dravi oglasila se škola: 'S velikom tugom i nevjericom primili smo ovu vijest'

U tijeku je velika potraga za dječakom nestalim u rijeci Dravi u Belišću
Davor Javorovic/PIXSELL
Autori: Ivica Beti, Večernji.hr
13.06.2026.
u 23:36

Dječak se s prijateljima kupao u rukavcu Drave, a u jednom se trenutku udaljio od ostalih te nestao. Nakon što ga nisu uspjeli pronaći niti dozvati, alarmirane su hitne službe koje su pokrenule opsežnu potragu.

Potraga za nestalim 14-godišnjakom u Međimurju završila je tragično u subotu poslijepodne kada su ronioci pronašli tijelo mlađe muške osobe u rijeci Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Prema informacijama policije, riječ je o 14-godišnjaku iz naselja Parag pokraj Nedelišća. Dječak se s prijateljima kupao u rukavcu Drave, a u jednom se trenutku udaljio od ostalih te nestao. Nakon što ga nisu uspjeli pronaći niti dozvati, alarmirane su hitne službe koje su pokrenule opsežnu potragu. Mještani navode kako je riječ o popularnom mjestu za kupanje, no posljednjih dana vodostaj rijeke bio je povišen zbog obilnih kiša, dok je voda još uvijek izrazito hladna.

Nakon što je potvrđena tužna vijest, od 14-godišnjaka se emotivnom objavom oprostila i Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec koju je pohađao. „S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnom odlasku našeg dragog učenika 7. c razreda. Cijela školska zajednica – učenici, učitelji i djelatnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec – duboko je potresena ovim preranim gubitkom. Ostat će u našem sjećanju kao dragi učenik, vedar prijatelj i vrijedan član naše škole“, poručili su iz škole.

U objavi su izrazili i najdublju sućut njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima. „U ovim najtežim trenucima, obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo naše najdublje i najiskrenije suosjećanje. Počivao u miru“, stoji u oproštajnoj poruci koju su potpisali ravnateljica i djelatnici škole.

Ključne riječi
tragedija potraga

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Zagreb: Gordana Prnjak rodila je petorke pomoću potpomognute oplodnje
4
5 PUTA MAJKA U 4 MINUTE

Prve i posljednje hrvatske 'petorke iz epruvete' danas slave svoj 31. rođendan, a u obitelj su prije 2 godine stigli i blizanci

Nakon dugih sedam godina pokušaja i liječenja te dva neuspjela pokušaja in vitro oplodnje Gordana Prnjak konačno je čula vijest koju je s toliko nade čekala – „Trudni ste!“ Nakon otkucaja jednog malog srca, začulo se i kucanje drugog, pa trećeg, a potom četvrtog i petog. Sa saznanjem o višestrukoj trudnoći rasla je i sreća, ali i rizik, no za tada 27 godišnju Gordanu strah nije postojao. Usprkos pesimističnim prognozama koje su predviđale gotovo siguran spontani pobačaj, majka hrabrost ispod čijeg je srca bilo pet tek započetih života, uhvatila se u koštac s neizvjesnošću visokorizične trudnoće, odlučna da na svijet donese pet zdravih beba. Prve hrvatske petorke iz epruvete danas slave svoj 31. rođendan, a Gordana i njen suprug Željko prije dvije su godine postali baka i djed blizanaca.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!