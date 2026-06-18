Tesla je prije 100 godina predvidio 2035. godinu. Umjetna inteligencija i roboti samo su dio onoga što nas čeka

Kad je Nikola Tesla prije gotovo jednog stoljeća govorio o tehnologijama budućnosti, mnogi su njegove ideje smatrali pretjeranima ili čak nemogućima. Međutim, brojna predviđanja slavnog izumitelja danas se ostvaruju brže nego ikad, zbog čega njegove riječi sve češće zvuče poput proročanstva. Kako prenosi Govorise, Tesla je još 1926. godine u intervjuu za časopis Collier's iznio viziju svijeta koji je tada bio nezamisliv. Govorio je o malim uređajima koji će ljudima omogućiti razmjenu slike i zvuka u stvarnom vremenu, bez obzira na udaljenost.

Posebno je zanimljivo da je tvrdio kako će takav uređaj biti dovoljno malen da ga čovjek može nositi u džepu prsluka. U vremenu kada su komunikaciju omogućavali telegrafski sustavi i klasični telefoni spojeni žicama, takva je ideja zvučala gotovo nevjerojatno. Danas taj uređaj poznajemo kao pametni telefon. Tesla je 1935. godine upozorio kako će buduće generacije onečišćenje okoliša smatrati neprihvatljivim. Smatrao je da će ljudima jednog dana biti nezamislivo živjeti uz zagađene obale i rijeke, jednako kao što je njegovoj generaciji bilo nezamislivo živjeti bez pitke vode. Nekoliko desetljeća kasnije, 1970. godine, osnovana je Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA), a pitanja zaštite prirode postala su jedno od ključnih globalnih tema.

U istom razdoblju Tesla je predviđao i snažan razvoj automatizacije. Smatrao je da će tijekom 21. stoljeća roboti preuzimati mnoge poslove koje su do tada obavljali ljudi. Danas umjetna inteligencija, autonomne tvornice i humanoidni roboti razvijeni u tvrtkama poput Tesle i Figure AI pokazuju koliko se to predviđanje približilo stvarnosti.

Među Teslinim najpoznatijim predviđanjima nalaze se i bežični prijenos energije, koji se danas razvija kroz različite eksperimentalne tehnologije, kao i mogućnost trenutnog prijenosa događaja iz bilo kojeg dijela svijeta izravno u domove ljudi. Predviđao je i da će znanje postati važnije od vojne moći te da će se najveće bitke budućnosti voditi protiv neznanja, a ne na bojištima. Neke njegove ideje bile su još odvažnije. Vjerovao je da će napredak tehnologije pridonijeti povezivanju naroda te smanjiti vjerojatnost sukoba među državama.

Možda najzanimljivije, ali i najuznemirujuće Teslino predviđanje odnosi se na mogućnost prikazivanja ljudskih misli na ekranima. Još 1933. godine tvrdio je da će znanost jednog dana moći pretvoriti aktivnosti ljudskog mozga u slike koje će se moći analizirati i proučavati. Drugim riječima, smatrao je da bi misli mogle postati vidljive i čitljive. Iako to i dalje zvuči poput znanstvene fantastike, suvremena istraživanja moždanih sučelja i tehnologija koje razvijaju kompanije poput Neuralinka i Mete pokazuju da znanstvenici već uspijevaju pretvarati moždane signale u tekst, naredbe ili pokrete računalnog pokazivača. Kako navodi Govorise, Tesla nije tvrdio da može predvidjeti budućnost. Umjesto toga, pažljivo je promatrao tehnološke i društvene trendove te iz njih izvlačio zaključke koje njegovi suvremenici nisu mogli ni zamisliti.

*Uz korištenje AI-a