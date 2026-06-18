Plinio Cuccurin: 'Ako su nasljednici automatizmom u NO-u, ne ulaze prema sposobnostima'

Kao što je Poslovni dnevnik jedini najavio, jedan od najvećih dioničara Adris Grupe Plinio Cuccurin sudjelovao je na sjednici Glavne skupštine rovinjske kompanije. Poslovni dnevnik je u posjedu njegova izlaganja na sjednici, ali i pitanja koje je postavio, a tiče se budućnosti Adris Grupe. Da bismo razumjeli kontekst Cuccurinova pojavljivanja pa onda i istupa na sjednici Adrisove skupštine, moramo se vratiti u 2017. i podsjetiti da je Ante Vlahović, jedan od većinskih vlasnika rovinjske Adris grupe, kćerima poklonio po 3,5 posto redovnih dionica tvrtke.
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