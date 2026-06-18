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SKUPŠTINA ADRISA

Plinio Cuccurin: 'Ako su nasljednici automatizmom u NO-u, ne ulaze prema sposobnostima'

Autor
Siniša Malus
18.06.2026.
u 23:20

Procjenjuje se da Vlahović kontrolira oko 24 posto Adris grupe. S druge strane, Cuccurin je svojim profesionalnim djelovanjem kao pravnik dao znatan doprinos u razvoju TDR-a, osobito tijekom privatizacije tvrtke

Kao što je Poslovni dnevnik jedini najavio, jedan od najvećih dioničara Adris Grupe Plinio Cuccurin sudjelovao je na sjednici Glavne skupštine rovinjske kompanije. Poslovni dnevnik je u posjedu njegova izlaganja na sjednici, ali i pitanja koje je postavio, a tiče se budućnosti Adris Grupe. Da bismo razumjeli kontekst Cuccurinova pojavljivanja pa onda i istupa na sjednici Adrisove skupštine, moramo se vratiti u 2017. i podsjetiti da je Ante Vlahović, jedan od većinskih vlasnika rovinjske Adris grupe, kćerima poklonio po 3,5 posto redovnih dionica tvrtke.

Ključne riječi
novac tržišna vrijednost dionice Ante Vlahović Plinio Cuccurin skupština Adris

Komentara 1

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BA
barbalovre
23:56 18.06.2026.

Drugovi iz levog kokošinjca.

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