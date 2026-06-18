VIDEO Najslađi navijač vatrenih osvojio mreže: 'Htio bih navijati i za Srbiju, ali nisu se kvalificirali'

Video koji je objavio N1 na TikToku posljednjih se sati ubrzano širi društvenim mrežama, a u središtu pažnje našao se simpatični dječak iz Livna koji je svojim iskrenim odgovorima osvojio gledatelje. Mali navijač, odjeven u dres hrvatske reprezentacije, odgovarao je na pitanja o reprezentacijama za koje navija tijekom Svjetskog prvenstva.

Na pitanje za koga navija, bez razmišljanja je odgovorio: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku.Htio bih za Srbe, ali oni se nisu kvalificirali", rekao je dječak. Novinari su ga potom upitali prati li nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, na što je također imao spreman odgovor. "Jesam, popratio sam. Bolji su nego 2014. godine", kazao je mali navijač.

@n1_hrvatska Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore ♬ original sound - N1 Hrvatska