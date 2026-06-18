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NEIZDRŽIVA VRUĆINA

Smrtonosni toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet u Francuskoj

Zagreb: Vruće i sparno poslijepodne u centru grada
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
18.06.2026.
u 22:56

U petak će više od polovice Francuske biti stavljeno u narančasto stanje pripravnosti

Tridesetogodišnji muškarac preminuo je u četvrtak na atletskoj stazi u blizini Pariza, dok je novi toplinski val zahvatio veći dio Francuske, prisiljavajući na otkazivanje desetaka vlakova i obustavu nastave. Iako astronomsko ljeto počinje tek u nedjelju, ovo je već drugi toplinski val u Francuskoj ove godine, nakon neuobičajeno vrućeg razdoblja u svibnju koje je oborilo rekorde u polovici zemlje. Muškarac je umro u četvrtak ujutro na atletskoj stazi u sjevernom pariškom predgrađu Ermontu, rekli su vatrogasci, dodajući da je doživio srčani zastoj i da pokušaji oživljavanja nisu uspjeli. Četvrtina zemlje, uključujući Pariz, stavljena je u narančasto stanje pripravnosti, a vlasti su pozvale stanovnike na "izniman oprez".

U petak će više od polovice Francuske biti stavljeno u narančasto stanje pripravnosti. Nacionalna meteorološka agencija Meteo-France objavila je da će toplinski val biti "raširen, dugotrajan i intenzivan". Očekuje se da će trajati do sljedećeg tjedna, s vrhuncem u nedjelju ili ponedjeljak, kada bi temperature mogle doseći i 40 stupnjeva Celzija u nekoliko regija, uključujući francusku prijestolnicu. Na željeznicama je SNCF otkazao 71 vlak koji je trebao voziti od četvrtka do ponedjeljka, zbog mogućih kvarova klima uređaja. Mnoge školske zgrade i dalje su slabo opremljene za suočavanje s ekstremnim vrućinama, zbog čega lokalne vlasti razmatraju obustavu nastave.

Brojne škole najavile su prilagodbe rasporeda nastave počevši od četvrtka poslijepodne zbog toplinskog vala. U Parizu je desetak osnovnih škola već izmijenilo raspored u četvrtak i za petak. Pariška prefektura preporučila je i otkazivanje sportskih događaja na otvorenom u glavnom gradu i predgrađima. U gradu Toursu u dolini Loire, gradonačelnik Emmanuel Denis rekao je da neće oklijevati zatvoriti 58 obrazovnih ustanova ako postane prevruće. "Na 40 stupnjeva zatvorit ću škole", rekao je. Tijekom toplinskog vala u lipnju prošle godine, oko 2200 škola bilo je zatvoreno diljem zemlje.

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Ključne riječi
vrućina toplinski val Francuska

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