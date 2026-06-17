Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom protiv Engleske
Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SELNICA PODRAVSKA

Na rijeci Dravi nestalo dijete, potraga u tijeku

Screenshot/Google Maps
Autor
Robert Jurišić
17.06.2026.
u 23:06

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - javljaju iz policije.

PU koprivničko-križevačka objavila je kako traje potraga za dijetetom nestalim na rijeci Dravi.

- Danas, 17. lipnja, u 20:39 policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - javljaju iz policije.

Ključne riječi
potraga policija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar NuMe
NuMe
23:09 17.06.2026.

Tragično

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!