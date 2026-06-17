Na rijeci Dravi nestalo dijete, potraga u tijeku

PU koprivničko-križevačka objavila je kako traje potraga za dijetetom nestalim na rijeci Dravi.

- Danas, 17. lipnja, u 20:39 policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi nestalo dijete. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - javljaju iz policije.