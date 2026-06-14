Mladić (14) plivao s društvom, voda ga povukla ispod površine: Policija objavila detalje tragedije, ponovili važno upozorenje

Policija je danas objavila detalje tragedije u Međimurju, gdje se jučer utopio 14-godišnjak. Oko 12.15 sati dobila je dojavu o nestanku mladića prilikom kupanja u starom koritu rijeke Drave u blizini Gornjeg Hrašćana. "Provedenim očevidom te prikupljenim obavijestima na mjestu događaja utvrđeno je kako se skupina mladića kupala na navedenom području, pri čemu je jedan maloljetnik s obale skočio u rijeku Dravu te otplivao prema središnjem dijelu toka rijeke. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine vode nakon čega više nije izronio. Odmah po zaprimanju dojave pokrenuta opsežna potraga tijekom koje su korišteni dronovi i ronioci", objavili su. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i djelatnici hitne medicinske pomoći te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovec."Nažalost, u 14:20 sati ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli su beživotno tijelo maloljetnog mladića", dodaju. Na mjesto događaja izašao je mrtvozornik koji je pregledom tijela utvrdio kako nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt, već je zaključio da je smrt nastupila uslijed utapanja.



Policija je izrazila sućut obitelji preminulog mladića. "Kako bismo izbjegli tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost kupača, podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Želimo upozoriti kupaće na potencijalne opasnosti i pružiti savjete kako se ponašati na kupališnim mjestima, s toga kako bi se izbjegli tragični scenariji, savjetujemo i upozoravamo: kupajte se isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima; ne ulazite u vodu na nepoznatim mjestima te izbjegavajte područja s naglim promjenama dubine, ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, ne plivajte sami i ne udaljavajte se od ostalih kupača, ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, vodite posebnu brigu o djeci i maloljetnicima te ih ne ostavljajte bez nadzora uz vodu, imajte na umu da rijeke, jezera i šljunčare često imaju hladne struje, muljevito dno i jake podvodne vrtloge koji mogu predstavljati ozbiljnu opasnost i za iskusne plivače", upozoravaju i podsjećaju da su rijeke najopasnije jer su protočne, imaju virove, usjeke i često mijenjaju svoj tok. Jezera imaju nagle promjene dubine i temperature, odnosno, temperatura je u jezeru na površini toplija, a u dubini hladnija. Velik problem kupačima ponekad predstavlja i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike do koje može doći, mogu i utopiti. Vrebaju i brojne druge nepredvidive posljedice, poput slomljene kralježnice, vrata ili noge nakon skakanja na glavu u nepoznate dubine.