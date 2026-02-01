Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska vodi, Lučin igra partiju života! Nema Kuzmanovića, ali idemo po broncu
Cure informacije o dočeku rukometaša. Evo kad bi se trebao održati, sve ovisi o jednom detalju
FOTO Navijači napravili štimung prije utakmice, pogledajte prizore atmosfere iz dvorane
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIZARAN SLUČAJ

Misterij u Njemačkoj: Ispod nagomilanog smeća u stanu ekipa za čišćenje pronašla mrtvo tijelo, evo što posebno šokira

Njema?ka: Policija traga za nestalim osmogodišnjim dje?akom Fabianom
Bernd Wüstneck/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
01.02.2026.
u 16:27

Specijalizirana tvrtka započela je s čišćenjem stana 28. siječnja, a dva dana kasnije radnici su naišli na sumnjivu plastičnu vrećicu

Radnici specijalizirane tvrtke u Monheimu, u njemačkoj saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, u petak su tijekom čišćenja stana naišli na šokantno otkriće. Ispod velike količine otpada pronađeno je mrtvo tijelo starije žene. Prema pisanju njemačkih medija, tijelo je otkriveno gotovo tri mjeseca nakon što je policija ranije intervenirala u tom stanu, javlja Fenix magazin.

Stan je bio u vlasništvu 52-godišnjeg muškarca. Policija je 6. studenoga 2025. s nalogom za pretres došla u njegov dom zbog sumnje na kazneno djelo povezano s oružjem. Tijekom pretrage stana, koji je bio zatrpan smećem i otpadom, muškarac je iznenada posegnuo za pištoljem i pucao si u glavu. Prevezen je u bolnicu, gdje je ubrzo preminuo. Stan je nakon toga bio zapečaćen, izvijestili su njemački mediji.

Specijalizirana tvrtka započela je s čišćenjem stana 28. siječnja, a dva dana kasnije radnici su naišli na sumnjivu plastičnu vrećicu. Kako je priopćila Policijska uprava okruga Mettmann, tijekom radova u petak, 30. siječnja 2026., u stanu su ispod gomila smeća pronađeni djelomično skeletizirani posmrtni ostaci starije žene. Radnici su odmah obavijestili policiju, nakon čega je, pod vodstvom Policijske uprave Düsseldorf, formiran odjel za ubojstva.

Točne okolnosti smrti zasad nisu poznate. Forenzički patolozi započeli su obdukciju u noći s 31. siječnja, a prvi nalazi upućuju na sumnju da je žena bila žrtva kaznenog djela. Zbog toga istražitelji slučaj vode kao ubojstvo. Identitet preminule žene još nije utvrđen, a policija se nada da bi informacije iz javnosti mogle pridonijeti rasvjetljavanju ovog slučaja.
FOTO Danski navijači otvoreno navijaju protiv Hrvatske, naši ih pokušavaju nadglasati
Njema?ka: Policija traga za nestalim osmogodišnjim dje?akom Fabianom
1/8
Ključne riječi
istraga mrtvo tijelo policija Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
SLOM TREĆEG REICHA KOD STALJINGRADA

Prvi njemački feldmaršal koji se, umjesto očekivanog samoubojstva, odlučio predati zabio je posljednji čavao u lijes 6. armije i Trećeg Reicha

Put do ledenog obruča, poznatog kao 'Staljingradski kotao', bio je popločan nevjerojatnom brutalnošću, strateškim zabludama i fanatičnom upornošću dvojice diktatora, Adolfa Hitlera i Josifa Staljina, koji su grad pretvorili u klaonicu epskih razmjera. U zoru, 31. siječnja 1943. godine, u podrumu razrušene robne kuće Univermag, odigrala se završna scena te najveće i najkrvavije bitke u povijesti čovječanstva – potpuno iscrpljen, bolestan i slomljen svježe promaknuti njemački feldmaršal, Friedrich Paulus, predao se sovjetskim snagama, čime je ušao u povijest kao prvi njemački feldmaršal koji je pao u zarobljeništvo. Njegov čin nije označio samo kraj Šeste armije u Staljingradu, nego i početak kraja čitavog Trećeg Reicha, a u tom jednom prizoru, koji je postao ključna prekretnica Drugog svjetskog rata, bila je sažeta sva tragedija i katastrofa njemačkog pohoda na Istok.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!