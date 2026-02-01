Misterij u Njemačkoj: Ispod nagomilanog smeća u stanu ekipa za čišćenje pronašla mrtvo tijelo, evo što posebno šokira

Radnici specijalizirane tvrtke u Monheimu, u njemačkoj saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, u petak su tijekom čišćenja stana naišli na šokantno otkriće. Ispod velike količine otpada pronađeno je mrtvo tijelo starije žene. Prema pisanju njemačkih medija, tijelo je otkriveno gotovo tri mjeseca nakon što je policija ranije intervenirala u tom stanu, javlja Fenix magazin.

Stan je bio u vlasništvu 52-godišnjeg muškarca. Policija je 6. studenoga 2025. s nalogom za pretres došla u njegov dom zbog sumnje na kazneno djelo povezano s oružjem. Tijekom pretrage stana, koji je bio zatrpan smećem i otpadom, muškarac je iznenada posegnuo za pištoljem i pucao si u glavu. Prevezen je u bolnicu, gdje je ubrzo preminuo. Stan je nakon toga bio zapečaćen, izvijestili su njemački mediji.

Specijalizirana tvrtka započela je s čišćenjem stana 28. siječnja, a dva dana kasnije radnici su naišli na sumnjivu plastičnu vrećicu. Kako je priopćila Policijska uprava okruga Mettmann, tijekom radova u petak, 30. siječnja 2026., u stanu su ispod gomila smeća pronađeni djelomično skeletizirani posmrtni ostaci starije žene. Radnici su odmah obavijestili policiju, nakon čega je, pod vodstvom Policijske uprave Düsseldorf, formiran odjel za ubojstva.

Točne okolnosti smrti zasad nisu poznate. Forenzički patolozi započeli su obdukciju u noći s 31. siječnja, a prvi nalazi upućuju na sumnju da je žena bila žrtva kaznenog djela. Zbog toga istražitelji slučaj vode kao ubojstvo. Identitet preminule žene još nije utvrđen, a policija se nada da bi informacije iz javnosti mogle pridonijeti rasvjetljavanju ovog slučaja.