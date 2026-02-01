Njemačka uvodi radikalne promjene u isplati dječjeg doplatka. Evo o čemu ovise iznosi i tko će biti protjeran

Vlasti u Njemačkoj odlučile su se uhvatiti u koštac s zloupotrebom socijalnog i sustava dječjeg doplatka koju provode dobro organizirane kriminalne bande iz istočne Europe. 'Prijevare s dječjim doplatkom su nažalost postale redovita praksa kriminalnih bandi', rekao je glavni tajnik vladajuće Kršćansko-demokratske unije Carsten Linnemann u razgovoru za dnevnik Bild am Sonntag.

Glavni tajnik tada je najavio i velike promjene na razini EU, jer žele da vlasti u Njemačkoj bolje uspoređuju podatke s Bugarskom i Rumunjskom. To su inače zemlje iz kojih dolazi najviše slučajeva prijevare. Dječji doplatak, koji trenutno u Njemačkoj iznosi 259 eura mjesečno, bi prilagodili zemlji u kojoj korisnik, odnosno dijete kojem je namijenjen živi. 'Mislim da je logično da se dječji doplatak prilagodi zemlji u koju se isplaćuje. Visina dječjeg doplatka je prilagođen cijenama i životu u Njemačkoj. Kada govorimo o Bugarskoj i Rumunjskoj visina je u potpunosti neproporcionalna', rekao je Linnemann. Prošle godine je tako Njemačka za djecu koja žive u nekoj od zemalja EU-a isplatila 528 milijuna eura, javlja Fenix magazin.

Inače, najveći broj neregularnih socijalnih isplata državljanima Rumunjske i Bugarske zabilježen je u pokrajinskom ogranku CDU-a za Sjevernu Rajnu - Vestfaliju. Osim toga, velik je problem i u pomoći za nezaposlene, pa žele spriječiti u potpunosti zloupotrebu njemačkog socijalnog sustava na bilo koji način.

Istraga je pokazala da organizirane bande iz Bugarske i Rumunjske dovode ljude i prividno ih zapošljavaju na skraćeno radno vrijeme, a na temelju toga dobivaju pravo na isplatu pomoći za nezaposlene nakon gubitka posla. Osim toga, isplaćuje se i dodatak za one čije se zarade nalaze ispod socijalnog minimuma.

U zakonskom prijedlogu CDU-a stoji da mnogi od ovih primatelja socijalnih povlastica, uopće ne žive u Njemačkoj. 'Mi želimo istinsku integraciju radnih migranata iz zemalja EU-a a ne sustav u kojem je moguće kratko vrijeme biti zaposlen i nakon toga primati socijalnu pomoć', stoji u dokumentu koji bi trebao biti razmatran na sljedećoj stranačkoj konvenciji CDU-a.

Planiraju provoditi i intenzivnije racije, mijenjati zakon na razini EU i u potpunosti spriječiti ove probleme. 'Zloupotreba socijalnog sustava potkopava povjerenje u demokraciju i učinkovitost države. Mi ove slučajeve moramo suočiti sa svim instrumentima koji pravnoj državi stoje na raspolaganju' rekao je Paul Ziemiak, glavni tajnik CDU-a za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju.