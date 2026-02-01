Milijuni bačeni u vjetar? Tek otvorili autocestu, a već je krpaju. Asfalt se raspao usred zime

Tek nekoliko godina nakon svečanog otvaranja, dionica moderne autoceste pretvorila se u neugodno iznenađenje za vozače. Umjesto glatke vožnje, prometnicom se sada prolazi uz podrhtavanje i udarce – jer se zaštitni asfaltni sloj doslovno počeo raspadati. Na autocesti Autobahn A94, koja povezuje München s Passau, prije nekoliko tjedana počeo je pucati poseban tankoslojni asfalt namijenjen smanjenju buke. Oštećenja su se proširila na čak 18 kilometara kolnika, a vozači taj dio danas opisuju kao vožnju po neravnoj cesti punoj zakrpa i rupa, piše Fenix.

Riječ je o takozvanom DSH-V sloju, debljine tek 1,5 do 2 centimetra, koji se postavlja na površinu betona i upija buku. Upravo zbog male debljine njegova je ugradnja tehnički vrlo zahtjevna, a materijal je posebno osjetljiv na ekstremne vremenske uvjete.Prema informacijama njemačkih medija, pukotine su se pojavile naglo, a problem su dodatno pogoršali mraz i prodor vode. Ledena kiša i smrzavanje uzrokovali su ljuštenje i raspadanje asfalta. Iz državne tvrtke Autobahn GmbH navode kako je oštećen upravo taj specijalni zvučno izolacijski sloj te da su potrebne hitne mjere sanacije. Odgovornost za popravke snosi operater dionice Isentalautobahn GmbH & Co. KG, koji autocestom upravlja u sklopu 30-godišnjeg javno-privatnog partnerstva.

Procjene su pokazivale da bi takav sloj trebao trajati najmanje deset do dvanaest godina. Budući da je počeo propadati znatno ranije, sumnja se na “odstupanja u proizvodnji” ili loš spoj između slojeva, kroz koji je voda prodirala u asfalt. Iako su neke rupe već privremeno zakrpane, potpuna obnova cijele površine bit će moguća tek kad temperature porastu. Dobra vijest je da je sloj vrlo tanak, pa bi zamjena, barem tehnički, trebala ići brže nego kod klasičnih rekonstrukcija kolnika.