Infektolog: Broj oboljelih od hripavca će se značajno povećati, ovo je uzlazna faza epidemije

Infektolog Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević otkrio je da imaju jednu hospitaliziranu bebu zaraženu hripavcem. Dijete je starije od šest mjeseci i već je primilo dvije doze cjepiva, zbog čega je, kazao je Tešović za N1, zadobilo srednje težak oblik bolesti i ne očekuju se daljnje komplikacije.

Inače, u petak je dijagnosticirano 1435 slučaja zaraze hripavcem, a Tešović očekuje da će taj broj još rasti. - Broj oboljelih će rasti, mi smo sada tek u uzlaznoj fazi epidemije i broj oboljelih će se značajno povećati s obzirom na to koliko je to zarazna bolest. Dok god je bolest uglavnom unutar populacije onih koji su bar djelomično cijepljeni, a to je sad tako, nema mjesta za zabrinutost. Zabrinutost je samo ako dođe do značajnijeg pobola među dojenčadi, no ne očekujemo velik broj teže oboljelih ako se budemo pridržavali programa i cijepimo djecu već s dva mjeseca - kazao je.

Infektolog je potaknuo trudnice da prime cjepivo pred kraj trudnoće kako bi zaštitile novorođenčad mlađu od dva mjeseca koja još ne mogu primiti cjepivo. - Svi koji će dobiti barem jednu dozu cjepiva, ne bi trebalo podleći bolesti. Bolesti podliježu samo djeca koja su potpunosti imunološki naivna, koja nisu primila nijednu dozu - objasnio je Tešović.

Podsjetimo, u Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Mirogojskoj cesti u Zagrebu otvoren je drive-in punkt za PCR testiranje na hripavac. Tamo će se građani moći testirati radnim danima od 11 do 14 sati, što bi trebalo omogućiti, kako je kazao ravnatelj Zavoda Branko Kolarić, da se ubrza rad Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji testiranje na hripavac provodi radnim danima od 8 do 11 sati. Prema fotografijama, odmah po otvorenju drive-in punkta nastale su velike gužve.

Inače, kako je Večernji već pisao, hripavac ili magareći kašalj je vrlo zarazna infekcija donjeg dijela dišnog sustava koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis. Hripavac je bolest koja sporo napreduje, a posebno je problematična kod male djece. Izaziva napadaje jakog kašlja, zbog kojeg djeca ne mogu jesti, piti ni disati. Jak kašalj može trajati tjednima.

Tijekom bolesti može se razviti upala pluća, konvulzije, oštećenja mozga i smrt. Više od 90 posto necijepljene ili nepotpuno cijepljenje dojenčadi i male djeci oboli nakon kontakta. Cijepljenje ne iskorjenjuje uzročnika, ali štiti od obolijevanja, koje u dojenačkoj dobi može biti – i najčešće jest – komplicirano teškim neurološkim i respiratornim posljedicama.

