FOTO U Zagrebu se otvorio drive-in za testiranje na hripavac, odmah nastale velike gužve

U Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Mirogojskoj cesti u Zagrebu otvoren je drive-in punkt za PCR testiranje na hripavac. Tamo će se građani moći testirati radnim danima od 11 do 14 sati, što bi trebalo omogućiti, kako je kazao ravnatelj Zavoda Branko Kolarić, da se ubrza rad Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji testiranje na hripavac provodi radnim danima od 8 do 11 sati. Prema fotografijama, odmah po otvorenju drive-in punkta nastale su velike gužve.

Podsjetimo, HZJZ je u četvrtak imao zabilježeno 1230 oboljelih, dok je u petak dijagnosticirano 1435 slučaja zaraze hripavcem i očekuje se da će brojke još rasti. Kolarić za takvo stanje "krivi" nedovoljnu procijepljenost djece. Naime, u Hrvatskoj je trenutno cijepljeno 88 posto dojenčadi protiv hripavca, dok bi da bi se spriječilo epidemijsko širenje, trebalo biti 96 posto cijepljenih.

Kolarić ističe da je došlo do pada obuhvata od oko 10 posto u posljednjih 10-15 godina, a tijekom pandemije je dodatno došlo do smanjenja povjerenja građana u cijepljenje, što je također utjecalo na brojke cijepljenja. - Zadnjih nekoliko desetljeća pada cijepni obuhvat djece i to je sigurno glavni razlog širenja hripavca - kazao je Kolarić, koji upozorava da bi se mogle pojaviti i druge bolesti ako cijepljenje pada.

- Generalno se povećava nepovjerenje prema institucijama u državi, što se prelijeva i na zdravstvo. Da bismo vratili cijepne obuhvate, trebat će niz godina i edukacija i promocija. Nažalost, to je velika šteta. Ovako kada nema dovoljno cijepljene djece, pojavljivat će se bolesti protiv kojih se cijepi, a koje već dugo nismo imali. Tek kad bude ponovno ozbiljno bolesnih ili, nažalost, preminulih, onda naglo poraste interes za cijepljenje. Imali smo u Dubrovniku prije šest, sedam godina veliku epidemiju ospica, bila je i u Srbiji gdje je umrlo dvoje djece i onda su se svi brzo cijepili. Šteta da se to mora dogoditi. Cijepljenje je obavezno - dodao je, zaključivši da će nam zbog pada povjerenja građana u institucije i zdravstvo trebati 10 godina da saniramo posljedice.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, kako je Večernji već pisao, hripavac ili magareći kašalj je vrlo zarazna infekcija donjeg dijela dišnog sustava koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis. Hripavac je bolest koja sporo napreduje, a posebno je problematična kod male djece. Izaziva napadaje jakog kašlja, zbog kojeg djeca ne mogu jesti, piti ni disati. Jak kašalj može trajati tjednima.

Tijekom bolesti može se razviti upala pluća, konvulzije, oštećenja mozga i smrt. Više od 90 posto necijepljene ili nepotpuno cijepljenje dojenčadi i male djeci oboli nakon kontakta. Cijepljenje ne iskorjenjuje uzročnika, ali štiti od obolijevanja, koje u dojenačkoj dobi može biti – i najčešće jest – komplicirano teškim neurološkim i respiratornim posljedicama.

VIDEO Gužve na testiranje za hripavac ispred HZJZ-a