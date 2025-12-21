Djeca će živjeti kraće od roditelja: Uzroci alarmantnih podataka o skraćivanju životne dobi

Djeca koja se danas rađaju doživjet će, prema predviđanjima, manju životnu dob od svojih roditelja. Premalo igre i boravka u prirodi i vezanost za ekrane s posljedičnom pretilošću, kao i niz ostalih čimbenika za posljedicu će imati razvoj niza bolesti u odrasloj dobi, naglašava prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, bivši predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva i dopredsjednik Europskog pedijatrijskog društva, a izv. prof. prim. dr. sc. Joško Markić, aktualni predsjednik HPD-a, naglašava koliko je u skrbi o djeci važan pedijatar. – Sve što se događa u životu uvijek je u nekom kontekstu. Tako i djeca žive u određenom konkretnom okruženju, svijetu koji su stvarali odrasli. Kakav je svijet u kojem djeca žive i koliko je on zdrav, takav je i njihov život i razvoj – kaže dr. Julije Meštrović. Uvodi nas u globalnu sliku strukture svjetskog stanovništva.

– Vidimo da se svijet podijelio na mladi jug i stari sjever. Kada pogledamo udio djece do 14 godina života, vidimo da je većina djece u južnim dijelovima svijeta, a ponajviše u Africi. Upravo su to i najsiromašnije zemlje svijeta. Dakle, imamo najmlađe populacije, s najviše djece, i istodobno najveće siromaštvo – upozorava dr. Meštrović koji iznosi i podatke o povijesti životnog vijeka. – U 16. stoljeću, u dobu Da Vincija, Michelangela, Shakespearea i Marulića, prosječan životni vijek bio je oko četrdeset godina. Ta se granica nije znatno mijenjala sve do početka 19. stoljeća. A onda se događa nešto revolucionarno – napredak znanosti i tehnologije – kaže dr. Meštrović i spominje cijepljenje protiv velikih boginja i prve željeznice.

– Od tada počinje nagli porast životnog vijeka. S prosječnih četrdeset dolazimo na više od osamdeset godina, koliko ljudi žive danas – kaže dr. Meštrović, koji u taj kontekst uklapa i smrtnost djece kroz povijest. – Od prapovijesti je u svim društvima svijeta umiralo od 45 do 50 posto djece. Prekretnica se događa sredinom 20. stoljeća kad se smrtnost djece u svijetu prepolovila. Naravno, velika je razlika između različitih regija svijeta. I danas vrijedi isto pravilo: najviša smrtnost djece je ondje gdje je najveće siromaštvo, a tu je i najviše djece – navodi dr. Meštrović.

Odrasli ljudi najčešće umiru od srčanih, a zatim od malignih i zaraznih bolesti. Kod djece je slika drukčija. Djeca u cijelom svijetu najčešće umiru od zaraznih bolesti, ali u posljednjih dvadeset godina i ta je smrtnost prepolovljena. Međutim, u razvijenim zemljama, uključujući Europsku uniju i Hrvatsku, najčešći su uzrok ozljede. Osim toga, do pedesetih godina prošlog stoljeća najveća je bila smrtnost predškolske djece, a od tada je najveća smrtnost adolescenata.

– Javnozdravstvene mjere, poput cijepljenja, znatno su suzbile smrtonosne zarazne bolesti u djece predškolske dobi, čija je smrtnost do tad bila višestruko veća od smrtnosti ostale djece. Danas je najveća smrtnost adolescenata. Prometne nesreće najčešći su mehanizam smrtonosnih ozljeda u djece i mladih odraslih, a slijede utapanja i nasilje. Ozljede su izbježiv uzrok smrti, a u prometu ih je moguće smanjiti primjenjujući preventivne postupke, poput sigurnosnih autosjedalica, vezivanja pojaseva u automobilima, nošenja kacige, korištenja isključivo pješačkih staza, ograničenja brzine. Osobito je važna zabrana konzumiranja alkohola i pridržavanja prometnih propisa i ograničenja brzine vozila. U novije vrijeme opasnost je i vožnja električnih romobila i bicikala, kada vozači koriste podjednnako nogostupe i kolnike te ne prilagođavaju brzinu vožnje.

Nažalost, često su korisnici tih prometala djeca. Najteža ozljeda, koja može biti uzrok smrti u djece, jest ozljeda glave. Često se radi o adolescentima ili mladim osobama na motorkotačima. Prema podatcima Zavoda za intenzivno liječenje djece KBC-a Split ozljeda glave je gotovo isključiva smrtonosna ozljeda. Ako se ozljeda glave već dogodi, treba znati postupiti na mjestu ozljede, a to znači primijeniti postupke oživljavanja. U suvremenom svijetu adolescenti su u rizičnim situacijama najčešće u društvu svojih vršnjaka. Zbog toga provodimo tečaj o oživljavanju u višim razredima osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a pohađalo ga je 10.000 djece. Bilo bi sjajno da pripremimo takav nacionalni program u našim školama. Nasilje među djecom postaje sve izraženije. Vršnjačko nasilje ne mora biti tjelesno. Isključivanje iz igre ili grupe također ostavlja duboke posljedice. Za razliku od Europe, u Sjedinjenim Američkim Državama smrtnost zbog vatrenog oružja pretekla je u djece i adolescenata smrtnost zbog prometnih nesreća – navodi dr. Meštrović.

Industrijalizacija, urbanizacija i globalizacija u XX. su stoljeću donijele nove i kompleksnije rizike s takozvanim "novim bolestima". Više ne viđamo rahitis, niti djeca umiru zbog tuberkuloznog meningitisa. – Svijet kakav je nekad bio više ne postoji. Današnji svijet u kojem djeca žive i odrastaju izrazito je kompleksan. Djeca većinom žive u gradovima, izložena zagađenju zraka, ali i zagađenju zvukom i svjetlom. Već sada ne znaju što je mrak ni što je tišina. Boje se prirode jer je ne poznaju – kaže dr. Meštrović i upozorava na obrasce ponašanja. U Europi oko četvrtina djece barem dva puta godišnje pije alkohol do pijanstva. Istodobno, djeca često ne doručkuju, a oko polovine djece u EU ne jede voće i povrće redovito.

– Kao posljedica prekomjerne i loše prehrane, uz oskudnu tjelesnu aktivnost, u odrasloj se dobi javljaju kronične bolesti poput kardiovaskularnih, malignih i respiratornih bolesti te dijabetesa. Većina roditelja je prezaposlena, a sve je više djece samohranih roditelja. Osobito su osjetljiva djeca koja boluju od kroničnih bolesti i njihov svakodnevni život ovisi o suradnji zdravstvenih i socijalnih ustanova, na što se vezuje potreba za palijativnom skrbi. Znatno se povećava udio djece s poremećajima ponašanja i djece s psihičkim tegobama. Osjećaj usamljenosti znatno je veći u djece i mladih nego u osoba starijih od 65 godina. Sve je veća uporaba sredstava ovisnosti i pojavnost nasilja među mladima. Djeca su bez nadzora izložena izvorima spoznaje iz profitnih masovnih medija. Digitalna tehnologija uzrok je takozvane digitalne demencije, koju obilježava utjecaj na kognitivne sposobnosti i promijenjena percepcija stvarnosti – upozorava dr. Meštrović i posebno se osvrće na mentalno zdravlje djece i adolescenata.

– Samoubojstvo je drugi najčešći uzrok smrti adolescenata – upozorava i navodi kako djeca danas dnevno provode četiri sata ili više pred ekranima. – Televiziju su danas zamijenili pametni telefoni i internet, često bez ikakvog nadzora. Granica između stvarnog i virtualnog svijeta se briše. Problemi s pažnjom, koncentracijom i pamćenjem postaju sve češći – kaže dr. Meštrović ističući kako se mozak razvija igrom i kretanjem.

– Igra razvija kreativnost, maštu, socijalne vještine, utječe na tjelesni i kognitivni razvoj. Kroz igru djeca uče misliti – govori dr. Meštrović. O potrebi za igrom u djece izjave su objavila stručna društva SAD i Kanade. Kada su djeca vani, više se kreću, manje sjede i dulje se igraju. Djeca su znatiželjnija i zainteresiranija za prirodne prostore nego za montažna igrališta.

Djeca koja se aktivno igraju na otvorenom, u prirodnom okruženju, pokazuju otpornost, samokontrolu i razvijaju vještine za suočavanje sa stresom kasnije u životu. Djeca imaju potrebu za slobodnom igrom, u kojoj mogu provesti dugo vremena bez napora, tako da se uče različitim pokretima, razvijajući slobodno kreativnost, motoričku spretnost i društvenost. Samo penjanje na stablo izazov je u kojem dijete razvija motoriku, usredotočuje se na pokrete, na svaku izbočinu na koju se može nogom i rukom osloniti i pridržati, a pri tom sluša šuštanje lišća i pjev ptica, da bi na kraju promatralo svijet iz nove perspektive. Umjesto bezbrižnog djetinjstva ispunjenog igrom, kaže, imamo "profesionalizaciju djetinjstva": djeca moraju pohađati brojne aktivnosti, a slobodna igra nestaje. Posebno upozorava na ustrajavanju na profesionalnom bavljenju sportom, kada se djeca iscrpljuju do granica svojih psihofizičkih mogućnosti.

Nasuprot tome, sport ima iznimno pozitivan utjecaj na razvoj djeteta i odrasle osobe, jer dugoročno koristi tjelesnom zdravlju i navikama u odrasloj dobi, timskom radu i suradnji te socijalizaciji djece. Roditelji, u želji da se dokažu kao "dobri roditelji", po svaku cijenu žele "uspješnu djecu" koju preopterećuju akademskim i izvanškolskim aktivnostima koja mogu biti izvor stresa, frustracije i tjeskobe. Poznato je da je Immanuel Kant objavio svoju epohalnu "Kritiku čistog uma" u pedeset devetoj godini života. Sve prije toga bila je priprema, u čitanju, šetnjama i razmišljanju. Možemo li danas zamisliti tu smirenost i usredotočenost?

– Nedostaju slobodna igra i razgovor, kao i zajednički rad u obitelji i povezanost s bližnjima. Sve to razvija iskrenost, velikodušnost, pristojnost, upornost i suosjećanje – kaže dr. Meštrović i naglašava važnost igre na otvorenom. – Djeci u dobi od jedne do četiri godine trebaju najmanje 3 sata tjelesne aktivnosti dnevno. Djeci od 5 do 17 godina treba najmanje 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti. Važno je provođenje vremena na zelenim površinama, što ima blagotvoran utjecaj na mentalno i emocionalno blagostanje, usredotočenost uz emocionalnu otpornost – govori dr. Meštrović ističući važnost povezivanja s prirodom. Ali kako to postići u gradovima u kojima nedostaje montažnih igrališta, a ne spominju se ni parkovi za slobodnu igru djece?

Uloga pedijatra iznimno je važna. Nije riječ samo o liječenju, nego o vođenju u kojem sudjeluje multidisciplinarni tim: psiholog, rehabilitator, socijalni radnik, patronažne sestre, učitelji i treneri. – Umjetna inteligencija je novi izazov i ona može u budućnosti postaviti dijagnozu, ali nezamjenjiv je onaj koji daje ulazne podatke. Nemoguće je zamijeniti ljudski odnos i podršku djetetu. Nasuprot umjetnoj inteligenciji su socijalna i emocionalna inteligencija jer treba moći prepoznati da osoba koja se skrbi za dijete primjerice ima depresiju – govori dr. Meštrović koji naglašava i ulogu zajednice.

– Potrebno je čitavo selo da bi se odgojilo dijete: šira obitelj, susjedi, prijatelji i sugrađani kako bi se razvio osjećaj pripadnosti, ljubavi, sigurnosti, samopoštovanja i odgovornosti za druge. Hrvatska je dužna slijediti povijesni program zaštite zdravlja prema Andriji Štamparu, koji je zapisao da je zaštita djece jedna od glavnih briga države i uvjet je poboljšanja zdravlja naroda te ne smije ovisiti o privatnoj inicijativi. Nije cilj liječiti bolesti, nego podržavati i održavati zdravlje – poručio je prof. Meštrović. Profesor Markić ističe kako se uslijed svega ovoga što je iznio prof. Meštrović suvremena pedijatrija stalno mijenja.

– Mi smo tu da pristupimo djetetu holistički, prevencijom i savjetovanjem. A to ne obuhvaća samo dijete kao pacijenta, nego i njegovu obitelj, roditelje – praćenjem rasta i razvoja, liječenjem, psihosocijalnom podrškom, edukacijom, podizanjem razine zdravstvene pismenosti i vođenjem multidisciplinarnog tima. Sve to kako bi dijete imalo mogućnost ostvariti svoje najviše potencijale i biti koristan član naše zajednice. Iznimno je važno i to smatramo svojim poslanjem, uz liječenje i sve drugo, zastupati i zagovarati prava i interesa djece i mladih. Na nama je da govorimo kako bismo pokušali senzibilizirati javnost i sve koji odlučuju da se neke stvari promijene nabolje. Ako nešto ide u lošem smjeru, naš je zadatak taj smjer ispraviti – naglašava dr. Markić, koji je naveo i jedan zapanjujući podatak koji se odnosi na svijet u cjelini.

– Donedavno smo bilježili konstantan rast očekivane životne dobi djece u trenutku rođenja. Primjerice, djeca rođena prije nekoliko godina imala su prosječnu očekivanu životnu dob od oko 78 godina. Taj trend, koji je dugo bio uzlazan, prvi put se zaustavio i sada pokazuje znakove pada. Novorođena djeca počinju imati manju očekivanu duljinu života u odnosu na prethodne generacije – iznosi alarmantan podatak. U Hrvatskoj u ovom trenutku, iznosi, ima oko 800 pedijatara. Najviše su koncentrirani oko četiri velika grada, a 81% su žene. Prosječna dob pedijatra je oko 51 godinu, 156 ih je starije od 60 godina.

– U ovom trenutku 55 pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te njih 15 do 20 u bolnicama radi i nakon umirovljenja kako bi sustav pedijatrijske skrbi funkcionirao – kaže dr. Markić i naglašava kako su brojke lošije nego što su bile iako ukupni broj pedijatara raste. U zadnjih 18 godina porastao je za približno 200, ističe i kaže kako se taj porast ponajprije odnosi na bolnički sustav, a najveći problem ostaje manjak pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prema podacima, u Hrvatskoj postoji 348 ambulanti za zaštitu zdravlja djece od 0 do 7 godina, ali samo u njih 240 radi pedijatar; u preostalim ambulantama rade liječnici opće medicine. U posljednjih 18 godina broj pedijatara u primarnoj zaštiti praktički se prepolovio.

Najlošija situacija je u Sisačko-Moslavačkoj županiji. Nedavno je gradonačelnik Siska odlučio isplaćivati 1000 eura mjesečno za tri pedijatra, u nadi da će ih privući. U toj županiji nedostaje čak 75% pedijatara. Zabrinjavajuća je i situacija u Zagrebu, gdje bez pedijatra ostaje oko 5000 djece, zatvaraju se ambulante i razina zdravstvene skrbi opada. Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, stanje je bolje – manjak pedijatara iznosi oko 15% i među najnižima je u Hrvatskoj, zahvaljujući suradnji Doma zdravlja, županijskih vlasti i Hrvatskog pedijatrijskog društva. Uspjeli smo osigurati specijalizacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji putem fondova. To je proces koji traje, a prvi rezultati vidljivi su tek za 5 do sedam godina – ističe dr. Markić. Kao razloge zašto pedijatri odlaze iz Zagreba ili sustava primarne zaštite navodi preopterećenost i nezadovoljstvo.

– Prosječni tim prati oko 1400 djece. U Sisačko-Moslavačkoj županiji taj broj doseže više od 2000 djece po timu. Optimalan broj po standardima HZZO-a je 950. Studija Hrvatske pedijatrijske udruge pokazuje da pedijatri nisu zadovoljni poslom kao ni svojim statusom u bolničkom sustavu ili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dvije trećine njih osjeća umor i preopterećenost, dok trećina želi prijevremeno umirovljenje – kaže dr. Markić i ističe kako su posljedice ovog stanja ozbiljne. Nema kontinuiteta u praćenju djece, dolazi do fragmentacije skrbi, pedijatri postaju udaljeni od zajednice, dulje je čekanje na sistematske preglede, cijepljenje i savjetovanje, a slabi i provođenje preventivnih programa. Hrvatska je među prvih pet zemalja EU s problemom pretilosti i kroničnih nezaraznih bolesti kod djece, što dodatno opterećuje sustav. Nedostatak primarne skrbi dovodi do prelijevanja problema u bolnički sustav čime se povećavaju liste čekanja i troškovi, a smanjuje se kvaliteta života djece.

– Pedijatrijsko društvo spremno je predložiti rješenja. Povećavamo broj pedijatrijskih specijalizacija. U petogodišnjem planu predviđeno je 250 specijalizacija, 125 za primarnu zdravstvenu zaštitu, a 125 za bolnički sustav. Ministarstvo zdravstva i Vlada mogu predvidjeti kvote, ali lokalne jedinice, županije i domovi zdravlja moraju ih iskoristiti. Važno je poboljšati uvjete rada pedijatara, smanjiti administrativno opterećenje, stimulirati rad kroz lokalne samouprave i osigurati dostupnu pedijatrijsku skrb. Cilj nam je učiniti pedijatrijsku specijalizaciju privlačnijom i osigurati održivu zdravstvenu zaštitu. Djeca i mladi čine 20% populacije Hrvatske, što predstavlja našu budućnost. Situacija je teška, ali zajedničkim radom možemo napraviti veliki pomak. Iako proces traje, optimist sam da uz angažman struke, države i zajednice, rezultati neće izostati – zaključuje prof. Markić.

Važno je, dodaje, putem medija senziblizirati javnost, koja je inače vrlo osjetljiva prema djeci, na probleme s kojima se danas susreću pedijatri, ali i potaknuti na zajedničko djelovanje kako bi se ove porazne činjenice preokrenule. Isto tako, HPD nastoji potaknuti edukaciju i bolju suradnju među pedijatrima. Upravo zbog toga nedavno je u Splitu i održano predavanje "Izazovi zdravlju djece u suvremenom svijetu" u organizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskog pedijatrijskog društva.