HUP: Zakoni ministra Bačića graditeljstvu daju sigurniji okvir

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) dali su "snažnu potporu" ministru prostornog uređenja i graditeljstva Branku Bačiću u donošenju novog zakona o gradnji, koji je, smatraju, važan iskorak u stvaranju jasnijeg, učinkovitijeg i pravno sigurnijeg okvira za sektor graditeljstva.

Iz Udruge poslodavaca graditeljstva HUP-a posebno su pozdravili "uključivanje i reafirmaciju Posebnih uzanci o građenju" putem Zakona o gradnji, a koje su, kako su naveli, temelj stabilnih ugovornih odnosa u graditeljstvu te osiguravaju predvidivost, ravnotežu prava i obveze ugovornih strana te smanjenje potencijalnih sporova u realizaciji građevinskih projekata.

"Njihovo jasno prepoznavanje u zakonodavnom okviru vraća potrebnu pravnu sigurnost svim sudionicima u procesu građenja – investitorima, izvođačima i projektantima", ocijenili su. Smatraju također da novi Zakon o gradnji, uz primjenu Posebnih uzanci o građenju pridonosi većoj transparentnosti i učinkovitosti ugovornih odnosa, bržoj i kvalitetnijoj realizaciji projekata, smanjenju pravnih nesigurnosti i sudskih sporova i jačanju konkurentnosti domaće građevinske operative. Naglasili su da je u trenutku snažnog investicijskog ciklusa, obnove nakon potresa i potrebe za ubrzanim razvojem infrastrukture, jasno i stabilno zakonodavno okruženje ključno za održiv rast sektora graditeljstva.

Stoga, poručili su, HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva smatra kako novi Zakon o gradnji "ide u dobrom smjeru" te predstavlja kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj i profesionalizaciju te strateški važne gospodarske grane. Dali su potporu i Zakonu o prostornom uređenju koji, istaknuli su, potiče investicije uz istodobno očuvanje prostora. Kako su napomenuli u priopćenju, HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva ostaje otvoren i konstruktivan partner Ministarstvu u daljnjoj provedbi zakona i izradi podzakonskih akata, s ciljem jačanja pravne sigurnosti i održivog razvoja hrvatskog graditeljstva.