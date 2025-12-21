JANAF: Novi sporazum s MOL-om vjerojatno početkom veljače

Prošlog tjedna u Budimpešti je, iza zatvorenih vrata, održan sastanak predstavnika JANAF-a s vodstvom MOL Grupe. Kako doznajemo, konačno su se s mrtve točke pomaknuli odnosi te dvije kompanije i prvi je put mađarska strana izrazila interes za veću količinu transporta nafte nego što je to dosad bio slučaj. Ključna tema sastanka, na kojem je JANAF predstavljao član Uprave Vladislav Veselica, bila je mogućnost znatnog povećanja količina nafte koje bi se u budućnosti transportirale JANAF-ovim naftovodnim sustavom do MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj. Prvi put otvoreno se razgovaralo o potencijalnim količinama i do 11 milijuna tona godišnje, što predstavlja višestruko povećanje u odnosu na trenutačno ugovorene količine od oko dva milijuna tona godišnje.

Razgovori su vođeni u svjetlu rastuće svijesti MOL Grupe o operativnim i strateškim rizicima oslanjanja na samo jedan pravac dobave nafte. Aktualna geopolitička nestabilnost, poremećaji na globalnim energetskim tržištima te iskustva iz proteklih godina dodatno su naglasili potrebu za diverzifikacijom opskrbnih ruta i izvora za mađarsku naftnu kompaniju, koja je nedavno dobila jednogodišnje izuzeće na američki embargo na rusku naftu.

Posebnu težinu cijelom procesu daje i europski regulatorni okvir. Prema planovima i političkim odlukama na razini Europske unije, od 2028. godine države članice trebale bi u potpunosti prestati koristiti fosilna goriva podrijetlom iz Ruske Federacije. U tom kontekstu dolazi do znatnih promjena postojećih energetskih tokova u srednjoj Europi, a JANAF se sve jasnije pozicionira kao pouzdan, tehnički provjeren i geopolitički stabilan alternativni pravac opskrbe.

Vladislav Veselica Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako se ranije pisalo, JANAF je tehnički sposoban zaključiti ugovore na znatno višim razinama transporta od dosadašnjih te će tu spremnost, kako doznajemo, i formalno istaknuti u nastavku pregovora s MOL Grupom. U konačnici, mogućnost transporta tolike količine sirove nafte već je i ranije potvrđena nakon nekoliko uspješnih testiranja maksimalnog kapaciteta JANAF-a. Mađari su te pokazatelje uporno osporavali jer im je ekonomski interes i dalje putem cijevnog sustava Družbe uvoziti rusku naftu po dampinškim cijenama, paralelno vršeći pritisak na JANAF-ovu cjenovnu politiku.

Na pitanje kako će se postaviti vezano za cijenu transporta ako MOL naruči veće količine nafte, u JANAF-u odgovaraju da, sukladno metodologiji, za veće količine idu niže cijene, dok bi se sporazum o kojem je riječ vjerojatno počeo provoditi početkom veljače iduće godine. Ovi pregovori predstavljaju pozitivan pomak u situaciji kada je privremeno zbog sankcija obustavljen transport nafte prema najvećem JANAF-ovu kupcu – rafineriji srbijanskog NIS-a u Pančevu. Osim poslovnih, ovakva odluka ima i širu stratešku važnost jer pridonosi jačanju energetske sigurnosti Hrvatske i partnerskih zemalja u regiji.

Pregovore s MOL-om Grupom dugogodišnji menadžer JANAF-a te član Uprave od 2020. Vladislav Veselica vodi kontinuirano već 14 godina. – Uvjeren sam da će profesionalno iskustvo, operativna stručnost i osobni kredibilitet omogućiti uspješan završetak pregovora i realizaciju ovog važnog iskoraka – izjavio je Veselica za Večernji list.

– Ovi razgovori predstavljaju i važan korak u dugoročnoj transformaciji JANAF-a iz klasičnog naftovodnog operatora u modernu energetsku kompaniju. Uz jačanje svoje transportne uloge, JANAF razvija i nove strateške projekte usmjerene na diverzifikaciju izvora opskrbe i povećanje otpornosti energetskog sustava, uključujući inicijative poput projekta Kazahstan – zaključio je Veselica.