Vraćamo zabavu u centar grada kakva je nekad bila, u Gradsku kavanu uvodimo plesnjake, jazz, DJ večeri

Simbol modernog Zagreba ima novo ruho. Gradska kavana na Jelačić placu, kako i priliči, u godinama koje slijede trebala bi opet postati nezaobilazna destinacija, ponos metropole. Kao što je oduvijek i – bila. Reporteri Nedjeljnog Večernjeg proveli su dan iza kulisa kavane, s investitorima, arhitektima, konobarima, ključnim akterima koji se trude da ima status u Zagrebu kao i kad je – otvorena. U to doba, 1931. godine, opisana je u tadašnjem tisku, konkretno u “Večeri”, čiji su reporteri tih prosinačkih dana, kao i mi, prvi ušli u njihove nove prostorije s arhitektom Ignjatom Fischerom. Pisalo se da je to “najmodernija kavana u cijeloj Evropi, najmodernija i najnovija što se može zamisliti”. Pa da vidimo... 94 godine poslije, opet je kavana na Trgu bana Josipa Jelačića broj 9 na – naslovnicama.