Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVIRILI SMO IZA KULISA

Vraćamo zabavu u centar grada kakva je nekad bila, u Gradsku kavanu uvodimo plesnjake, jazz, DJ večeri

Autor
Srđan Hebar
21.12.2025.
u 21:10

Trenutačno je otvoreno prizemlje, u mjesecima koji slijede otvorit će se na međukatu i restoran, a na vrhu je zamišljen dio koji će biti mnogo intimniji, u kojem će biti i cigar-shop. I tek tada će biti – grand opening

Simbol modernog Zagreba ima novo ruho. Gradska kavana na Jelačić placu, kako i priliči, u godinama koje slijede trebala bi opet postati nezaobilazna destinacija, ponos metropole. Kao što je oduvijek i – bila. Reporteri Nedjeljnog Večernjeg proveli su dan iza kulisa kavane, s investitorima, arhitektima, konobarima, ključnim akterima koji se trude da ima status u Zagrebu kao i kad je – otvorena. U to doba, 1931. godine, opisana je u tadašnjem tisku, konkretno u “Večeri”, čiji su reporteri tih prosinačkih dana, kao i mi, prvi ušli u njihove nove prostorije s arhitektom Ignjatom Fischerom. Pisalo se da je to “najmodernija kavana u cijeloj Evropi, najmodernija i najnovija što se može zamisliti”. Pa da vidimo... 94 godine poslije, opet je kavana na Trgu bana Josipa Jelačića broj 9 na – naslovnicama.

Ključne riječi
Zagreb gradska kavana

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar comandante
comandante
21:20 21.12.2025.

Ali ni to nije sve, kava za povljnih 5,99, cola 6,49....

Avatar Idler 3
Idler 3
21:50 21.12.2025.

Parking ?

NO
Nordik
21:58 21.12.2025.

Pozdravljat će se sa ljubim ruke a ne nekim divljačkim pozdravima

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!