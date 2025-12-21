Naši Portali
MEĐU NAJMOĆNIJIM TRUMPOVIM LJUDIMA

Ledena djeva Bijele kuće: Muska opisala kao 'otvorenog korisnika ketamina' nakon što se posvadio s Trumpom

Autor
Danijel Prerad
21.12.2025.
u 22:45

Susie Wiles, šefica kabineta Donalda Trumpa, našla se u žarištui nteresa američke javnosti nakon što je u Vanity Fairu izašla serija njezinih intervjua sa zapaljivim izjavama

Susie Wiles, šefica kabineta Donalda Trumpa našla se u žarištu interesa američke javnosti nakon što je u Vanity Fairu izašla serija intervjua s njom. Dvodijelno izvješće objavljeno 16. prosinca u Vanity Fairu ocrtava niz intervjua s Wilesovom tijekom prve godine drugog mandata Trumpove administracije. U članku Wilesova otvoreno raspravlja o svojim stavovima o Trumpu i drugim dužnosnicima u administraciji te pruža uvid u donošenje odluka iznutra. Trump "ima osobnost alkoholičara", rekla je. Potpredsjednik J. D. Vance je "desetljećima teoretičar zavjere", rekla je među ostalim.

Ključne riječi
Bijela kuća Elon Musk Donald Trump Susie Wiles

