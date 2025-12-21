Ledena djeva Bijele kuće: Muska opisala kao 'otvorenog korisnika ketamina' nakon što se posvadio s Trumpom

ZAVIRILI SMO IZA KULISA

Vraćamo zabavu u centar grada kakva je nekad bila, u Gradsku kavanu uvodimo plesnjake, jazz, DJ večeri

Trenutačno je otvoreno prizemlje, u mjesecima koji slijede otvorit će se na međukatu i restoran, a na vrhu je zamišljen dio koji će biti mnogo intimniji, u kojem će biti i cigar-shop. I tek tada će biti – grand opening