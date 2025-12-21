Prof. Zdenko Herceg iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (Epigenomics and Mechanisms Branch, International Agency for Research on Cancer – IARC-WHO) u Lyonu novi je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH). Plaketu mu je prije desetak dana uručila predsjednica AMZH-a prof. Alemka Markotić. Ovaj francuski i svjetski poznati znanstvenik na području molekularne biologije, epigenetike i istraživanja raka rodom je iz Ljubuškog u BiH, a u svom skromnom djetinjstvu i mladosti nije ni sanjao da će se baviti ovako sofisticiranim znanstvenim istraživanjima. Razgovarali smo s njim o znanosti i utjecaju okoliša na epigenetiku, o životnom putu na kojem mu je priznanje uručio i japanski princ, ali na kojem ga je pogodila i najteža tragedija koja se čovjeku može dogoditi, gubitak sina.
Novim terapijama ciljat ćemo rak prije nego što postane klinički vidljiv
Ono što me godinama zabrinjava jest činjenica da se prva linija, dakle prevencija i rano otkrivanje, sustavno zanemaruje. I tu dolazimo do neugodne, ali važne istine: znanost se vrlo često zamagljuje u korist profita
Tko nema novca neće imati ni za te vaše nove terapije. Toliko o napretku u medicini.