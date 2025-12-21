Novim terapijama ciljat ćemo rak prije nego što postane klinički vidljiv

Prof. Zdenko Herceg iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (Epigenomics and Mechanisms Branch, International Agency for Research on Cancer – IARC-WHO) u Lyonu novi je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH). Plaketu mu je prije desetak dana uručila predsjednica AMZH-a prof. Alemka Markotić. Ovaj francuski i svjetski poznati znanstvenik na području molekularne biologije, epigenetike i istraživanja raka rodom je iz Ljubuškog u BiH, a u svom skromnom djetinjstvu i mladosti nije ni sanjao da će se baviti ovako sofisticiranim znanstvenim istraživanjima. Razgovarali smo s njim o znanosti i utjecaju okoliša na epigenetiku, o životnom putu na kojem mu je priznanje uručio i japanski princ, ali na kojem ga je pogodila i najteža tragedija koja se čovjeku može dogoditi, gubitak sina.