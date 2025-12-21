Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
UGLEDNI ZNANSTVENIK ZA VEČERNJI

Novim terapijama ciljat ćemo rak prije nego što postane klinički vidljiv

Autor
Romana Kovačević Barišić
21.12.2025.
u 20:00

Ono što me godinama zabrinjava jest činjenica da se prva linija, dakle prevencija i rano otkrivanje, sustavno zanemaruje. I tu dolazimo do neugodne, ali važne istine: znanost se vrlo često zamagljuje u korist profita

Prof. Zdenko Herceg iz Međunarodne agencije za istraživanje raka (Epigenomics and Mechanisms Branch, International Agency for Research on Cancer – IARC-WHO) u Lyonu novi je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH). Plaketu mu je prije desetak dana uručila predsjednica AMZH-a prof. Alemka Markotić. Ovaj francuski i svjetski poznati znanstvenik na području molekularne biologije, epigenetike i istraživanja raka rodom je iz Ljubuškog u BiH, a u svom skromnom djetinjstvu i mladosti nije ni sanjao da će se baviti ovako sofisticiranim znanstvenim istraživanjima. Razgovarali smo s njim o znanosti i utjecaju okoliša na epigenetiku, o životnom putu na kojem mu je priznanje uručio i japanski princ, ali na kojem ga je pogodila i najteža tragedija koja se čovjeku može dogoditi, gubitak sina.

Ključne riječi
znanost Toni Herceg Zdenko Herceg znanstvenik

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Anteo
20:39 21.12.2025.

Tko nema novca neće imati ni za te vaše nove terapije. Toliko o napretku u medicini.

