Bjesni rat ruskih i ukrajinskih 'staraca': Putin se hvali da su 35-godišnjaci 'mladi vojnici'

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak kako se u Ukrajini bori 700 tisuća ruskih vojnika, a zatim dodao da se radi "većinom o mladim ljudima. Mnogi su od njih iz generacije iz 1990-ih". To da predsjednik svoje vojnike rođene u 1990-ima opisuje kao "mlade ljude", iako su najstariji iz te generacije već u srednjim 30-ima, vrlo dobro opisuje jednu karakteristiku rata koji je pokrenuo – na bojišnici se zapravo većinom bore sredovječni ruski i ukrajinski vojnici jedni protiv drugih. Mnogi su vojnici čak i stariji od toga. Isto tako, Putinova izjava pokazuje da se promijenila percepcija "mladog vojnika", to danas za Ruse i Ukrajince više nisu mladići s 18 ili 19 godina, već ljudi u kasnim 20-ima, pa čak i ranim te srednjim 30-ima. Svoju izjavu Putin je dao tijekom "Izravne linije", kako se zove maratonska konferencija za novinare na kojoj odgovara i na pitanja običnih ljudi, a logično je da su jedne i druge zanimali pojedini aspekti rata u Ukrajini.

Promjene zakona u Kijevu

Demografski problemi Rusije i Ukrajine dobro su poznati i to ima velik utjecaj na izgled vojski dvije države. Iako Kijev ne objavljuje službene podatke, zapadni su mediji izvijestili da je prosječna starost ukrajinskog vojnika danas između 43 i 45 godina. S druge strane, na početku rata zapadni su vojni stručnjaci procjenjivali, u proljeće 2022., prosječna je dob ukrajinskog vojnika bila između 30 i 35 godina, prema tadašnjem izvješću Financial Timesa. Drugim riječima, danas je prosječni ukrajinski vojnik čak desetak godina stariji nego što je bio 2022. godine.

Za rusku vojsku poznato je još manje službenih podataka o starosti trupa, ali tamošnji nezavisni mediji primjećuju slične stvari – rapidno starenje novih regruta. Volonteri iz Moskve koji su se prijavili za služenje vojske i odlazak u rat stariji su od 45 godina, izvijestio je liberalni portal Moscow Times krajem 2024. godine. Prosječna dob regruta, dakle ljudi koji se tek pridružuju vojsci, porasla je s 40, na početku 2024., sve do 50 godina pretkraj godine. Američki PBS izvijestio je u travnju 2024. da je prosječna dob ukrajinskih i ruskih vojnika oko 40 godina, prema zapadnim vojnim analitičarima. Putinove najnovije tvrdnje da su oni koji su rođeni u 1990-ima "mladi vojnici" vrlo dobro prikazuju da je i ruska vojska u sličnom problemu kao i ukrajinska.

Još 1944. godine tada već bivši američki predsjednik Herbert Hoover rekao je glasovitu rečenicu: "Stariji ljudi proglašavaju ratove, no mladi su ti koji se moraju boriti i ginuti." No to u Ukrajini ne vrijedi. Predsjednik Volodimir Zelenski (47) tek je nekoliko godina stariji od prosječnog ukrajinskog vojnika. S druge strane, Rusiju doista predvode ljudi u 70-ima, a Putin sam ima 73 godine.

Ukrajinske su vlasti, svjesne da liniju bojišnice drže stari i prestari vojnici, pokušale promijeniti neke zakone, no upitno je koliko je to dosad imalo učinka. Od početka rata 2022. Kijev je zabranio muškarcima starima između 18 i 60 godina da napuste zemlju, ali regrutira vojnike stare 25 ili više godina, no i to tek od travnja 2024., a dotad su u vojsku i rat išli tek muškarci stari 27 godina. Ukrajina je snizila dob za novačenje s 27 na 25 godina, ali sve to vrijeme Washington je od svojeg saveznika tražio da bude još agresivniji i dob za novačenje postavi na 18 godina. Ukrajina je reagirala sasvim suprotno i dopustila je muškarcima starima između 18 i 22 godine da napuste Ukrajinu. Kijev je procijenio da ukrajinski roditelji, u strahu da će završiti u ratu, svoje sinove stare 17 godina šalju u inozemstvo pa su htjeli prekinuti s tom praksom time što će smanjiti pritisak na roditelje i dopustiti mladim muškarcima da odu iz zemlje i nakon što postanu punoljetni, kako bi čim dulje ostali u zemlji i barem završili srednju školu u njoj. S druge je strane to stvorilo dojam među nekim starijim vojnicima da se stalno pogoduje mladima, ali neki i podržavaju taj pristup.

Američke novine Wall Street Journal objavile su u ljeto ove godine tekst s naslovom: "Djedovi koji se bore na ukrajinskim crtama bojišnice", iz kojeg je vrlo jasno stanje na prvoj liniji. Na početku teksta navode se slučajevi dvojice muškaraca starih 46 i 53 godine, koji u svojoj jedinici imaju nadimak "Djed". Stariji od njih ima petero djece, od kojih dio živi u inozemstvu, i smatra da je njegovo žrtvovanje opravdano. – Mlađe generacije Ukrajinaca morale bi se fokusirati na izgradnju svojih života i pripremati za obnovu zemlje nakon rata – rekao je novinama. Reuters je izvijestio prošle godine o jedinici ukrajinske vojske Stepski vukovi, koju čine muškarci većinom stariji od 60 godina i koji su se sami prijavili za odlazak u vojsku. Ima sličnih primjera i s ruske strane, vojnika koji imaju 50, 60, pa i 70 godina.

Ovaj rat kao iznimka

Prošle godine Večernji list razgovarao je s hrvatskim istraživačem Hrvojem Barberićem, koji je nedavno objavio enciklopediju "Suvremeni ratovi", o globalnim konfliktima nakon 1945. godine, i tada nam je rekao kako smatra da je to prvi rat u povijesti u kojem u velikom broju ratuju sredovječni muškarci.

– Iako je informacija o životnoj dobi ukrajinskih vojnika kolala po društvenim mrežama kao sporedna anegdota, magazin Time nedavno je doista objavio podatak da je prosjek dobi ukrajinskih vojnika narastao na 43 godine, dok je u trenutku izbijanja rata bio desetak godina niži. Sociolozi će jednog dana objasniti je li posrijedi čuvanje života sinova, odbijanje mlađih generacija da sudjeluju u ratu, proruski stavovi dijela populacije ili nešto četvrto. Gledano kroz povijest, mladi muškarci pogonsko su gorivo ratova kao i svih radikalnih ideologija. Zbog smanjenja demografskih kohorti mladih ljudi s kojim se suočavaju gotovo sve zapadne zemlje osim Izraela, u bliskoj bi budućnosti vojske mogle imati ozbiljnih problema s novačenjem, posebice visokomotiviranih novaka. S druge strane, taj će proces vjerojatno još ubrzati uvođenje različitih besposadnih oružanih sustava, ali i povećavati otpor javnosti ratovima. U pogledu Ukrajine, koja ipak ima manje ljudske i vojne resurse od Rusije, takav trend u slučaju produljenja rata dodatno ograničava njezin obrambeni potencijal – rekao nam je Barberić.