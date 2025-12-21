Naši Portali
BREAKING
'KAO DA JE VRIJEME STALO'

VIDEO Usred šume pronašli napušteni hotel: 'Napravio sam korak u sobu i zastao, pogledajte sve je netaknuto'

Foto: Screenshot Youtube
1/3
Autori: Dora Taslak, Tea Tokić
21.12.2025.
u 11:28

Najveće iznenađenje bio je takozvani "lovački restoran". Zidovi prekriveni trofejima, starinske puške, kožni namještaj iz 70-ih i arhiva starih lovačkih časopisa činili su prostor poput malog muzeja

Urbani istraživač i avanturist Alen Banković, poznat po svom YouTube kanalu "Terra Croatia", nedavno je objavio novi video u kojem vodi gledatelje u napušteni planinski hotel u Schwarzwaldu, mjesto koje čuva priče prošlih vlasnika na gotovo jeziv način. „Kad god pomislim da sam već vidio sve, pojavi se lokacija koja me iznova podsjeti zašto se bavim urbanim istraživanjem“, rekao je Banković. „Ovoga puta vodim vas u hotel koji skriva priču toliko snažnu da je gotovo nemoguće ostati ravnodušan.“

Do objekta su došli kroz gustu šumu, a već na prilazu bilo je jasno da je riječ o mjestu koje desetljećima nitko nije posjetio. Drvena konstrukcija, obrasla bršljanom i djelomično urušena, izgledala je kao da svakog trenutka može pasti. Unutrašnjost je, međutim, iznenadila. „Kad smo zakoračili u prizemlje, prvi dojam bio je kao da smo ušli u stan koji su ljudi napustili prije samo nekoliko sati. Stolovi su bili postavljeni, posuđe razbacano, osobne stvari uredno složene. Ali sloj prašine debel nekoliko centimetara govorio je drugačiju priču, nitko ovdje nije boravio godinama.“

Najveće iznenađenje bio je takozvani "lovački restoran". Zidovi prekriveni trofejima, starinske puške, kožni namještaj iz 70-ih i arhiva starih lovačkih časopisa činili su prostor poput malog muzeja. Na stolu su se nalazile osobne bilješke, stare karte terena te nekoliko predmeta preminulih vlasnika, što je svakom kutu davalo emocionalnu težinu. „Napravio sam korak u spavaću sobu i zastao“, prisjetio se Banković. „Krevet je bio složen, ormar prepun odjeće, a na noćnom ormariću još uvijek su stajale osobne sitnice: sat, naočale, fotografija u okviru. Kao da je netko otišao samo na kratko, ali se nikada nije vratio.“

U jednoj prostoriji pronašli su i stare računale iz ranih 2000-ih, uredno postavljena i priključena, gotovo poput zamrznutih artefakata prošle ere. „Napušteni hotel u Schwarzwaldu nije samo ruševina. To je vremenska kapsula. U svakom kutu osjeti se privatna priča, obiteljska povijest i golema doza nostalgije. Iako su vlasnici davno otišli, njihova svakodnevica ostala je sačuvana do zadnjeg detalja“, zaključuje Banković.

Za Bankovića ovakva mjesta nisu samo izvor adrenalina i avanture, već prilika da dokumentira prostore koje bi inače progutao zaborav. „Nadam se da će i ova priča doprijeti do ljudi koji cijene povijest i neispričane priče skrivene iza zaključanih vrata.“
Medvjedi haraju selom u Dalmaciji, mještani u očaju: 'Oderali su ih kao mesari'
Ključne riječi
napušteni objekti Istraživanje hotel

Komentara 10

Pogledaj Sve
DI
dino86
13:57 21.12.2025.

Ja pomislih, kod nas, pa toj nemoguće ajd da vidim, gdje😂🤣😅🤣😂🥳

Avatar Aurel
Aurel
12:21 21.12.2025.

prvo - ovaj članak je objavljen već X PUTA na raznim portalima. a drugo - ovaj "istraživač" je nakon objave svog "otkrića" dobio poziv na sud zbog PROVALE u privatnu kuću. i treće - čak je i malom djetetu jasno da okolica kuće koju nitko nije posjetio 20 godina ne izgleda ovako uređeno i bez korova...

Avatar Točka na i
Točka na i
11:37 21.12.2025.

kod nas to ne može biti jer bi jedna manjina to opustošila za 3 dana...a sada kada ste javno objavili neće ni ova puno duže trajati

