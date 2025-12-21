FOTO Otkriven uzrok požara koji je uništio OPG: Šteta oko 25 tisuća eura

Požar koji je izbio na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovom Selu kod Grubišnog Polja u subotu navečer prouzročila je nestručno izvedena električna instalacija, a šteta se procjenjuje na 25 tisuća eura, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija. Požar se planuo u subotu oko 18.30 sati u Praškoj ulici na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže u vlasništvu 65-godišnje mještanke

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje. Očevidom koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, naveli su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, produžni kabeli bili su uključeni jedan u drugi, uslijed čijeg kvara došlo je do zapaljenja. Vatra se proširila na obližnji gorivi materijal, sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte, dodaje policija. Prema izjavi vlasnice, u objektima su se nalazile bale slame i sijena, poljoprivredni priključci i alat, domaće životinje, osobno vozilo te dva traktora, koji su u potpunosti izgorjeli. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura, priopćila je PU.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.