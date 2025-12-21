Naši Portali
OBAVLJEN OČEVID

FOTO Otkriven uzrok požara koji je uništio OPG: Šteta oko 25 tisuća eura

Foto: Damir Spehar/PIXSELL
21.12.2025.
u 18:15

Naime, produžni kabeli bili su uključeni jedan u drugi, uslijed čijeg kvara došlo je do zapaljenja. Vatra se proširila na obližnji gorivi materijal, sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte, dodaje policija

Požar koji je izbio na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovom Selu kod Grubišnog Polja u subotu navečer prouzročila je nestručno izvedena električna instalacija, a šteta se procjenjuje na 25 tisuća eura, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija. Požar se planuo u subotu oko 18.30 sati u Praškoj ulici na građevinskom objektu u sklopu kojeg se nalaze staja, štagalj i garaže u vlasništvu 65-godišnje mještanke

Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su požar stavili pod nadzor i spriječili njegovo daljnje širenje. Očevidom koji su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja utvrđeno je da je do požara došlo zbog nestručno izvedene pomoćne elektroinstalacije, naveli su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Naime, produžni kabeli bili su uključeni jedan u drugi, uslijed čijeg kvara došlo je do zapaljenja. Vatra se proširila na obližnji gorivi materijal, sijeno i slamu, a potom i na ostale objekte, dodaje policija. Prema izjavi vlasnice, u objektima su se nalazile bale slame i sijena, poljoprivredni priključci i alat, domaće životinje, osobno vozilo te dva traktora, koji su u potpunosti izgorjeli. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 25.000 eura, priopćila je PU.

