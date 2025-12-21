Sve više flota u sjeni: 'Situacija bi mogla eskalirati'

Raste zabrinutost da bi napori za suzbijanje "flota u sjeni" mogli dovesti do opasnog vojnog sukoba, piše The Guardian. Rusija, Iran i Venezuela sve više koriste "flote u sjeni" kako bi izbjegle zapadne sankcije i prevozile svoj teret kupcima, poput Indije i Kine. Problem dodatno komplicira činjenica da Rusi stavljaju vlastite zastave na neke tankere iz flote, što predstavlja novi izazov za Europu. Ta konstelacija stranih naftnih tankera, pod nejasnim vlasništvom i s upitnim zastavama, ove je godine postala središte sve veće međunarodne pozornosti. Zabilježen je i sve veći broj presretanja na moru radi provedbe sankcija, a nedavno je SAD najavio blokadu brodova koji krše sankcije u Venezueli.

Prije nekoliko tjedana američke specijalne snage spustile su se iz helikoptera na tanker Skipper kod Venezuele, koji je američko ministarstvo financija sankcioniralo još 2022. godine, zbog optužbi za krijumčarenje nafte u ime iranske Revolucionarne garde i Hezbollaha. Zapljena još jednog tankera koji je prevozio naftu dogodila se i jučer, a danas su Amerikanci presreli još jedan brod. Ove akcije uslijedile su nakon incidenata u kojima su Estonija i Francuska presrele brodove za koja se sumnjalo da pripadaju ruskoj "floti u sjeni", kao i nedavnih napada ukrajinskih zračnih te morskih dronova na ruske tankere. Sve agresivniji nadzor, ali i dokazi da je Rusija spremna koristiti vojna sredstva za zaštitu tankera, naveli su stručnjake da upozore na rizik od eskalacije sukoba. Potvrda te konstatacije dogodila se u petak, kada je Ukrajina objavila da je pogodila ruski tanker zračnim dronovima u neutralnim vodama kod obale Libije.

Izvor iz Službe sigurnosti Ukrajine rekao je kako je to bila "nova, neviđena specijalna operacija". Radi se o prvom napadu Kijeva na ruski tanker u Sredozemlju, izveden čak 2.000 kilometara od ukrajinskih granica. "Sama flota u sjeni nije nova prijetnja", izjavio je Gonzalo Saiz Erausquin, istraživač u centru za financije i sigurnost think tanka Royal United Services Institute. "Ali ona se drastično proširila nakon totalne ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. To je dovelo do toga da je ono što nazivamo flotom u sjeni eksplodiralo na oko 900-1.200 plovila globalno." Dodao je kako flota nije visoko strukturirana. "To su plovila koja ruski interesi mogu kupiti rabljena, tankeri u nejasnom vlasništvu ili u vlasništvu tvrtki spremnih za sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima."

Oko flota u sjeni razvila se čitava ilegalna mreža podrške, što uključuje lažne web stranice za registraciju zastava, beskrupulozne brokere i niz nejasnih tvrtki koje olakšavaju trgovinu. A tipičan primjer toga je i tanker Boracay, kojeg su ranije ove godine presrele Estonija i Francuska. Njega je 2020. godine kupila fiktivna kompanija sa sjedištem na Sejšelima. Ujedinjeno Kraljevstvo i EU su je stavili na crnu listu zbog sumnjivih veza s prijevozom ruskih naftnih proizvoda i "nepravilnih i visokorizičnih pomorskih praksi". Brod je bio lažno registriran pod zastavom Benina, a prije toga je također bio lažno registriran u Gambiji i Malaviju. Prema registru Lloyd’s List, brod se nalazio i pod istragom danskih obavještajnih službi zbog mogućeg lansiranja dronova nad zračnom lukom u Kopenhagenu.

Incident koji je uključivao tanker poznat pod imenima Jaguar, Blint i Nasledie, pokazuje koje rizike donosi politika presretanja. Naime, ovaj brod pod ruskom zastavom je estonska mornarica pokušala presresti u Finskom zaljevu u svibnju ove godine. To je izazvalo upad ruskog zrakoplova Su-35 u estonski zračni prostor. Za Erausquina, to sugerira izravniji interes Kremlja za flotu u sjeni i spremnost Rusije da je zaštiti.

VIši suradnik u Europskom političkom centru Chris Kremidas-Courtney upozorio je da flota predstavlja širu prijetnju od samog financiranja ruskog rata. "Plovila povezana s Rusijom bila su umiješana u upade dronova, prekide kablova i izviđanje kritične infrastrukture... dokaz da Moskva ovu flotu vidi kao stratešku imovinu i spremna ju je zaštititi. Europa si ne može priuštiti da ovi incidenti prođu bez odgovora", izjavio je.

Iako je ton Europe sve oštriji, neki analitičari tvrde da EU ne želi pomorsku konfrontaciju s Rusijom. "Jedno je da se SAD ukrca na sankcionirani tanker bez državljanstva kod Venezuele jer što će Venezuela učiniti?", objasnio je jedan analitičar. "Osjećaj je da je to vrlo drugačija kalkulacija za Europljane s Rusijom. Rizik je podizanje uloga u onome što je postalo igra živaca." Međutim, flota u sjeni procvjetala je i zbog otpora SAD-a da nametne sankcije velikim ruskim proizvođačima nafte, kao što su Lukoil i Rosnjeft, ali i zbog kontinuiranog oslanjanja Kine i Indije na rusku naftu. Unatoč pritisku, indijski uvoz ruske sirove nafte porastao je od listopada.