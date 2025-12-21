Pojeo je tisuću konzerviranih srdela u samo 30 dana: Eksperiment je imao i neočekivani nedostatak

Američki znanstvenik koji se bavi metaboličkim zdravljem Nick Norwitz odlučio je otići korak dalje od prolaznog trenda tzv. "ljeta sardina". Umjesto povremenog zalogaja, 30-godišnji liječnik i doktor znanosti, školovan na Harvardu i Oxfordu, pojeo je tisuću konzerviranih srdela u samo 30 dana, želeći provjeriti može li ekstremna dijeta temeljena na jednoj namirnici oponašati učinke posta bez gubitka mišićne mase. Norwitz, koji radi u Bostonu, želio je testirati mogu li sardine pružiti benefite poput sagorijevanja masnoća, ulaska u ketozu i poboljšanog fokusa, a da pritom osiguraju dovoljno kvalitetnih nutrijenata.

– Sardine s kožom i kostima prirodna su proteinska pločica i multivitamin u jednom – poručio je u videu nakon završetka eksperimenta, usporedivši ih s "metaboličkim švicarskim nožem", piše Fox News. Tijekom listopada dnevno je jeo oko tri konzerve, u svakoj po tri do pet riba, te pratio tjelesnu težinu, razinu ketona, omega-3 masnih kiselina i izvedbu na treninzima. U početku je konzumirao isključivo sardine, a potom je dodao maslinovo ulje i MCT ulje kako bi ublažio pad energije. U prehranu je uključio i sol radi održavanja elektrolitske ravnoteže tijekom ketoze.

Promjena je, tvrdi, bila dramatična. Osjećao se "lagano" i "snažno", treninzi su mu postali lakši, a bez problema je svladavao 37 katova stuba do svog stana. Do kraja mjeseca izgubio je oko tri kilograma, dok su mu razine omega-3 masnih kiselina u krvi dosegnule rekordne vrijednosti. – Moja je krv izgledala više kao kod dupina nego čovjeka – našalio se.

Zaključio je da su mu sardine osigurale visokokvalitetne proteine, omega-3, kreatin i koenzim Q10, potaknule hormon FGF-21 te omogućile gubitak masnoće uz očuvanje mišića. No eksperiment je imao i neočekivani nedostatak – intenzivan miris ribe. Unatoč higijeni i parfemu, djevojka mu je rekla da mu znoj smrdi po ribljoj tržnici, a on je čak pratio i "učestalost poljubaca", koja je ubrzo pala na nulu. Ipak, dijetu je priveo kraju, povremeno ubacujući niskougljikohidratne večere s morskim plodovima.