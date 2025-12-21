Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZNANSTVENIK ISTRAŽIO

Pojeo je tisuću konzerviranih srdela u samo 30 dana: Eksperiment je imao i neočekivani nedostatak

Ponuda hrane na dubrova?koj trpezi
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/3
Autor
Vedran Balen
21.12.2025.
u 19:33

Djevojka mu je rekla da mu znoj smrdi kao ribarnica, a on je čak pratio i "učestalost poljubaca", koja je ubrzo pala na nulu

Američki znanstvenik koji se bavi metaboličkim zdravljem Nick Norwitz odlučio je otići korak dalje od prolaznog trenda tzv. "ljeta sardina". Umjesto povremenog zalogaja, 30-godišnji liječnik i doktor znanosti, školovan na Harvardu i Oxfordu, pojeo je tisuću konzerviranih srdela u samo 30 dana, želeći provjeriti može li ekstremna dijeta temeljena na jednoj namirnici oponašati učinke posta bez gubitka mišićne mase. Norwitz, koji radi u Bostonu, želio je testirati mogu li sardine pružiti benefite poput sagorijevanja masnoća, ulaska u ketozu i poboljšanog fokusa, a da pritom osiguraju dovoljno kvalitetnih nutrijenata.

– Sardine s kožom i kostima prirodna su proteinska pločica i multivitamin u jednom – poručio je u videu nakon završetka eksperimenta, usporedivši ih s "metaboličkim švicarskim nožem", piše Fox News. Tijekom listopada dnevno je jeo oko tri konzerve, u svakoj po tri do pet riba, te pratio tjelesnu težinu, razinu ketona, omega-3 masnih kiselina i izvedbu na treninzima. U početku je konzumirao isključivo sardine, a potom je dodao maslinovo ulje i MCT ulje kako bi ublažio pad energije. U prehranu je uključio i sol radi održavanja elektrolitske ravnoteže tijekom ketoze.

Promjena je, tvrdi, bila dramatična. Osjećao se "lagano" i "snažno", treninzi su mu postali lakši, a bez problema je svladavao 37 katova stuba do svog stana. Do kraja mjeseca izgubio je oko tri kilograma, dok su mu razine omega-3 masnih kiselina u krvi dosegnule rekordne vrijednosti. – Moja je krv izgledala više kao kod dupina nego čovjeka – našalio se.

Zaključio je da su mu sardine osigurale visokokvalitetne proteine, omega-3, kreatin i koenzim Q10, potaknule hormon FGF-21 te omogućile gubitak masnoće uz očuvanje mišića. No eksperiment je imao i neočekivani nedostatak – intenzivan miris ribe. Unatoč higijeni i parfemu, djevojka mu je rekla da mu znoj smrdi po ribljoj tržnici, a on je čak pratio i "učestalost poljubaca", koja je ubrzo pala na nulu. Ipak, dijetu je priveo kraju, povremeno ubacujući niskougljikohidratne večere s morskim plodovima.
Medvjedi haraju selom u Dalmaciji, mještani u očaju: 'Oderali su ih kao mesari'

Ključne riječi
sagorijevanje masnoća eksperiment sardine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!