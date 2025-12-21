UŽIVO Lara je poletjela pozornicom! Akrobacije lijepe Slovenke izazvale nevjericu cijele dvorane

Večeras se u Areni Zagreb održava veliko finale 12. sezone najpopularnijeg hrvatskog talent showa, Supertalenta. Prijenos uživo na Novoj TV počinje u 20:15, a u međuvremenu novinari Večernjeg lista donose dašak atmosfere s mjesta događaja. Gledatelji će moći glasati za vrijeme emisije putem mobitela i aplikacije DNEVNIK.hr. Uz titulu, pobjednik može ostvariti i novčanu nagradu od 30 000 eura.

21:00 - Zakonima fizike ponovno je prkosila Lara Crnjac koja je pokazala kako se pleše na letećoj spirali uz glazbenu podlogu "Ti si mi u krvi" Zdravka Čolića. Akrobatkinja i bivša gimnastičarka u polufinalu je briljirala, a njezin nastup oduševio je Martinu Tomčić: - Ti si stvarno jedan svjetski potpuni paket - poručila je Slovenki.

20:50 - Sljedeći je na pozornicu stao talijanski pijanist i plesač Patrizio Ratto, kandidat nevjerojatnih pokreta. Patrizia gledatelji pamte po tome što mu se Maja Šuput čak dva puta pridruživala na pozornici, prvo na audiciji, a onda i u polufinalu, gdje je Ratto točku započeo klavirom, nakon čega njegov nastup prešao u energičnu koreografiju koja je ponovno dokazala njegovu scensku karizmu. Odmah po završetku finalne točke Patrizio je Maji poručio, "Volim te", izraz koji je, kako kaže, naučio samo za nju.

20:36 - Led je svojim nastupom probio Svebor Mihael Jelić koji je za publiku pripremio nekoliko iznenađenja i pokazao kako zamišlja vlastiti koncert. Od publike je tražio pomoć u vidu pjevanja tona 'A'. Na violini je izveo svoju verziju pjesme Đurđevdan, a nakon nastupa je priznao da mu je na instrumentu pukla žica. S njim je na pozornici nastupio bend Mećava. Svestrani zagrebački violinist prvo je ostvario direktan prolazak u polufinale zlatnim gumbom koji mu je dodijelio Fabijan Pavao Medvešek. Za polufinale je promijenio frizuru i styling te pokazao potpuno novu dimenziju svog talenta. Kroz live looping, Svebor je izgradio nastup koji je izgledao poput malog glazbenog svemira u stvarnom vremenu i tako potvrdio zlatni gumb.

Tisuće mobitela obasjalo Arenu, publika skandira i doziva žiri Supertalenta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

20:32 - Otvoreno je glasovanje.

20:20 - Predstavljanje članova žirija. Prvi je na scenu izašao Davor Bilman, a za njim Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Maja Šuput. Najviše ovacija publike zaradila je Maja Šuput.

20:16 - Počela je finalna večer 12. sezone Supertalenta, u koju nas je uveo voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan. U narednih nekoliko sati publiku očekuje mnogo zabave i nastupi osmero finalista, nakon čega će glasači pred televizijskim ekranima i zvjezdani žiri odabrati konačnog pobjednika. Ovo finale posebno je jer se održava u najvećoj hrvatskoj dvorani, zagrebačkoj Areni.

Behind the scenes finala Supertalenta koje se održava u Areni Zagreb Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

20:11 - Finale Supertalenta u Areni Zagreb uskoro počinje

19:40 - Pocelo je zagrijavanje za najveće finale Supertalenta dosad.

19:28 - Arenu Zagreb ispunjavaju tisuće gledatelja koji će prvi puta uživo pratiti finale Supertalenta iz najveće hrvatske dvorane. Žiri je spreman, voditelji su spremni. Uskoro kreće zabavni program, kreću nastupi glazbenika, plesnih skupina koje su ranije bile u Supertalentu. U 20:15 kreće glavni program, a u njemu će se osam natjecatelja boriti za titulu novog Supertalenta. To su: Duo Turkeev & Kids, Vardanyan Brothers, Lara Crnjac, Tatan i Ingrid, Anica Perić, Mario Sušinjak, Patrizio Ratto i Svebor Mihael Jelić.

19:24 - Pozdrav iz Arene Zagreb u koju je publika počela ulaziti u točno 18 sati. U tijeku su posljednja uštimavanja na pozornici.