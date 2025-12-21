Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VOZAČE SE POZIVA NA OPREZ

FOTO Predblagdanske gužve na granici. Čeka se i po nekoliko sati

Foto: HAK
1/8
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
21.12.2025.
u 19:06

Zbog uočenog predmeta na autocesti A1 između Blata na Cetini i Biska u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat

U većem dijelu zemlje kolnici su vlažni i skliski, ponegdje ima i magle, duža su višesatna čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s BiH i Srbijom u oba smjera,  izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK). Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog uočenog predmeta na autocesti A1 između Blata na Cetini i Biska u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿ Na graničnim prijelazima s BiH: Stara Gradiška (Bosanska Gradiška) i Jasenovac (Donja Gradina) čekanja u putničkom prometu su od jedan do 2 sata. Na graničnim prijelazima sa Srbijom Bajakovo (Batrovci), Tovarnik (Šid) i Erdut (Bogojevo) čekanja u putničkom prometu su oko 2 sata, a u teretnom prometu od 2 do 6 sati.
Ne vidi se prst pred nosom. Zašto je u Zagrebu stalno magla?
Ključne riječi
granični prijelaz HAK gužve promet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!