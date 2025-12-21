Naši Portali
Mark Rutte

Šef NATO-a: 'Putin ima 140 milijuna stanovnika. Mi zajedno imamo oko milijardu. Jači smo'

"Balkan Sentinel-25" military exercise at Koren training grounds
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS
1/8
Autor
Dora Taslak
21.12.2025.
u 22:52

Mark Rutte istaknuo je kako je američki predsjednik Donald Trump "apsolutno angažiran" te usredotočen na okončanje rata u Ukrajini

Napetosti oko rata u Ukrajini i dalje su na visokim razinama, a upozorenja europskih čelnika i dužnosnika - vezana uz potencijalnu prijetnju koju Rusija predstavlja - gotovo su svakodnevna. Mnogi pritom upozoravaju da bi se sukob mogao proširiti na ostatak Europe pa pozivaju na jačanje obrane, vojske i pripremu stanovništva. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte zalaže se za mir, no istovremeno potiče saveznike da budu spremni na sve moguće prijetnje. Uoči Božića, komentirao je koliko će Europa još blagdana proslaviti u miru. 

"Pobrinut ćemo se da Božić i u budućnosti ostane siguran. Ali, za to moramo učiniti dvije stvari. Prvo, moramo povećati izdatke za naoružanje i proizvodnju. I drugo, osigurati da Ukrajina u borbi ostane što jača. Jer ako Rusija dobije cijelu Ukrajinu pod kontrolu, to bi imalo masivne posljedice za NATO – i morali bismo trošiti još mnogo više od onoga što smo dogovorili", istaknuo je Rutte u intervjuu za Bild pa se osvrnuo na sigurnosne garancije Ukrajini o kojima se pregovara. 

"Moramo postići da Ukrajina nakon primirja ili mirovnog sporazuma nikad više ne bude napadnuta. Putin mora shvatiti da bi ponovni napad za njega bio katastrofalan. Za to postoje tri razine", kaže te pojašnjava kako je riječ o ukrajinskima snagama, Koaliciji voljnih te SAD-u. 

Na pitanje treba li neka druga zemlja poslati trupe u Ukrajinu ako Putin nakon primirja ponovno napadne, Rutte je odgovorio: "Naravno, trenutno ne raspravljamo javno o detaljima kako bi to točno izgledalo. Neke europske zemlje signalizirale su da su – ako se to zatraži – spremne sudjelovati i s trupama. Trenutno se radi na tome kako bi točno trebalo izgledati."

Rutte je istaknuo kako je američki predsjednik Donald Trump "apsolutno angažiran" te usredotočen na okončanje rata u Ukrajini. "On je jedini koji je uspio dovesti Putina za pregovarački stol – i jedini koji ga na kraju može prisiliti na mirovni sporazum. Zbog toga mu odajem veliko poštovanje", kaže te dodaje: "Ove godine bio je više puta vrlo frustriran kad su stvari trajale predugo. Ali, na kraju shvaća da američki predsjednik mora preuzeti tu ulogu vođe. On je jedini koji može održati ovaj savez na okupu. Dakle, nema luksuz da potpuno izgubi živce i mora ostati usredotočen. I to čini – kao i cijeli njegov tim." Uz to, šef NATO-a smatra kako se Europa može osloniti na Trumpa: "Dobro ga poznajem. Sviđa mi se. Potpuno je uključen u NATO."

Osvrnuo se i na prosvjede protiv vojne obveze: "Vidim jasnu većinu koja razumije prijetnju i nužnost obrane vlastite zemlje. Nemam sumnje. Kad postane ozbiljno, mladi ljudi bit će spremni uzeti oružje u ruke. Putin ima 140 milijuna stanovnika. Članice NATO-a zajedno imaju oko milijardu. U svakom pogledu trenutno smo jači od Rusije.“

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar FACA00
FACA00
23:03 21.12.2025.

izrael ima cca 10 miliona a Iran cca 90 mil. tko je jači ?

DR
DrJok
22:56 21.12.2025.

prosli put nemci nisu sami krenuli ka moskvi. cela evropa se bila angazovala. bilo je bukvalno iz svih zemalja danasnje eu u toj vojci. i? pa nista. rute bi trebao malo do biblioteke, procita poneku knjigu iz vojne istorije.

