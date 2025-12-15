Rađa se Europa kakvu Bruxelles ne smije ni sanjati? Mladi već grade novu supersilu

Futuristički europski vojnici, borbeni zrakoplovi iznad kontinenta i karte Europe koja se proteže od Grenlanda do Kavkaza, takvi prizori posljednjih godina preplavili su društvene mreže. No ne radi se o znanstvenoj fantastici, već o novom valu proeuropskog sadržaja koji Europsku uniju prikazuje kao snažnu, ujedinjenu i samouvjerenu globalnu silu.

Na platformama poput X-a, TikToka i Instagrama pojavili su se tisuće profila i memeova koji zamišljaju EU kao europsku federaciju, pan-europsko carstvo ili čak „Sjedinjene Države Europe“. Taj je trend eksplodirao nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali i nakon trgovinskih sporova sa SAD-om, koje mnogi u Europi doživljavaju kao poniženje za Bruxelles. Takav sadržaj često koristi estetiku stare propagande, ali s modernim prizvukom, europske zvijezde, monumentalne građevine, snimke dronovima i poruke koje Europu prikazuju kao kulturno bogatiju, socijalno pravedniju i civiliziraniju alternativu Americi Donalda Trumpa ili rastućoj kineskoj moći.

Iako se na prvi pogled može činiti kao „AI propaganda“ bez stvarne političke težine, iza mnogih tih profila stoje stvarni ljudi, uglavnom mlađi od 35 godina, s vrlo različitim političkim uvjerenjima. Kako navodi Politico, razgovarali su s autorima takvih profila, među kojima ima ljevičara, centrista, ali i desno orijentiranih europskih domoljuba. Ono što im je svima zajedničko jest osjećaj da je Europa preslaba i previše ovisna o drugima.

Mnogi mladi Europljani osjećaju se nemoćno u svijetu obilježenom ratom, geopolitičkim pritiscima i ekonomskim padom. Upravo zato ovakvi sadržaji ne pokušavaju vjerno prikazati svakodnevnu politiku Bruxellesa, već nude viziju, Europu koja ima zajedničku vojsku, snažnu vanjsku politiku i sposobnost da sama brani svoje interese. Zanimljivo je da taj internetski entuzijazam ima i odraz u stvarnosti. Podrška Europskoj uniji u anketama je na rekordnim razinama, a većina građana, uključujući i Nijemce, podržava dublju obrambenu i sigurnosnu integraciju, pa čak i ideju europske vojske. Pojavile su se i paneuropske stranke poput Volt Europe, koje bilježe rast i osvajaju mandate u Europskom parlamentu.

Istodobno, europski politički vrh ostaje oprezan. Nacionalne vlade i dalje izbjegavaju ideju prave federacije, zajedničke vojske ili fiskalne unije, strahujući od jačanja krajnje desnice. No paradoksalno, čak ni populistički lideri više ne zagovaraju izlazak iz EU, kritiziraju Bruxelles, ali ostaju unutar „kluba“. Sve to upućuje na tihi, ali duboki pomak: rasprava u Europi više nije o tome treba li EU postojati, nego kakva bi trebala biti. Dok politički lideri oklijevaju, mladi na društvenim mrežama već su odabrali svoju verziju budućnosti, snažnu, ujedinjenu i samostalnu Europu.