Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
TRI PITANJA

Mirjana Nazor: Pažnja i lijepa riječ važniji su od skupocjenih darova

storyeditor/2025-12-19/PXL_210317_16011047.jpg
Miranda Cikotic/PIXSELL
Autor
Božena Matijević
21.12.2025.
u 17:56

Psihologinja Mirjana Nazor za Večernji list odgovori na tri aktualna pitanja

1. Uzmemo li u obzir što se sve u proteklih 12 mjeseci događalo u našoj zemlji, u kakvom psihičkom stanju većina građana dočekuje kraj ove godine?

Mogu govoriti samo na temelju dojma jer neko istraživanje provodila nisam niti je netko drugi istraživao ovu tematiku. I čini mi se da se većina građana prisiljava da bude sretna i zadovoljna jer je to sad kao neki imperativ. Božićno je vrijeme i kao da je izdana neka nepisana – svi morate biti sretni. Za one koji su vjernici, a ja spadam u te, za sreću je dovoljno i to što vjeruju da je Bog postao čovjekom. Međutim, bez obzira na to što se mi kao narod busamo u prsa da smo preko 80 posto katolici, mislim da se to u našem ponašanju ipak ne vidi. Zašto? Zato što je za sreću koja se od ljudi očekuje veže sasvim nešto drugo, nešto izvanjsko. Važno je za Božić dosta kupovati, važno je imati obilan, bogat stol... Bojim se da se gubimo u izvanjskoj formi, a da nam sadržaj klizi kroz prste.

2. Da, unatoč skupoći i posve nerazumnim cijenama apsolutno svega, forsiraju se ta blagdanska kupovina i darivanje. Može li to kod ljudi, posebno onih s manjim primanjima, a o niskim mirovinama da i ne govorimo, dovesti do dodatnih frustracija?

Među onima koji nemaju dovoljno sredstava sigurno ima i onih koji tome pristupaju racionalno. Znaju – nemam i ne mogu si priuštiti ono što drugi mogu. Vjerujem da među takvima ima i dobar dio onih koji to smatraju manje važnom. U stilu – nemam pa što?! Nije svrha Božića da se prejedamo, napijamo, razbacujemo darovima... Svrha je da se i s malim primanjima može prirediti pristojan, prigodan i svečan blagdan. Ali, postoje i oni koji su vrlo nesretni što ne mogu imati sve ono što se u ovo današnje vrijeme za Božić očekuje pa se zbog toga osjećaju loše jer tu svoju materijalnu situaciju shvaćaju kao nešto što ih onemogućava da uživaju u Božiću. I to je onda izvor frustracija.

3. Kako ne podleći toj blagdanskoj groznici, kako odoljeti velikim i blještavim darovima, kako u nečem malom i osobnom naći ono neprocjenjivo?

Ako smo u stanju raditi razliku između forme i sadržaja pa formu smatramo kao nešto što može i ne mora biti zadovoljeno, ona nije presudna, ali je sadržaj neupitan, najvažniji i on je izvor zadovoljstva, onda je odgovor tu. Bit je u tome što mi slavimo, zašto se veselimo Božiću. Ako nam je u božićno vrijeme važno da nekoga razveselimo susretom i razgovorom, ako nas ispunjava zadovoljstvom to što smo nekoga učinili sretnim, onda će takav Božić imati smisla. Međuljudski odnosi, povezanost, pažnja, briga, lijepa riječ, pružanje topline važniji su od bilo kakvih skupocjenih darova. 
FOTO Dronovi umjesto sobova i šaljive dekoracije: Pogledajte najbolje fore oko Božića
storyeditor/2025-12-19/PXL_210317_16011047.jpg
1/14
Ključne riječi
Božić život psihologinja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!