Ova europska država je najslabija karika u borbi s Putinom: 'Potpuno su nespremni i provocirajuće slabi'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski početkom prosinca zamalo je doživio tragediju tijekom noćnog slijetanja u Dublin. Njegov zrakoplov sletio je nekoliko minuta ranije od planiranog, a upravo mu je ta sitna promjena u rasporedu, prema pisanju britanskog The Telegrapha, vrlo vjerojatno spasila život.

Nedugo nakon slijetanja, u zračnom prostoru blizu predviđene rute Zelenskijeva aviona uočeno je čak pet vojnih dronova. Irske vlasti kasnije su tvrdile da su dronovi bili usmjereni na ometanje, no sigurnosni analitičari upozoravaju kako je scenarij s kobnim ishodom bio itekako moguć. „Doista, bilo je dronova. Nažalost, već smo se navikli živjeti u takvim okolnostima“, kratko je komentirao Zelenski.

Incident je ponovno otvorio pitanje irske obrane i sigurnosti. Kritičari upozoravaju da je dugogodišnja politika neutralnosti zemlju pretvorila u „najslabiju kariku Europe“. Irski senator i bivši vojni časnik Tom Clonan izjavio je za The Telegraph kako je Irska „potpuno nespremna i provocirajuće slaba“, bez moderne opreme za nadzor i bez sposobnosti odgovora na prijetnje.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se kroz irske vode ili njihovu neposrednu blizinu proteže oko tri četvrtine ključnih transatlantskih podmorskih kabela, presudnih za globalni internet i komunikacije. Ruski brodovi i podmornice već su u više navrata viđeni u tim područjima, a zapadni obavještajci upozoravaju da Moskva ima tehnologiju za njihovo sabotiranje.

Unatoč ozbiljnosti situacije, irska vlada nakon incidenta sa Zelenskim nije održala konferenciju za medije niti najavila reviziju sigurnosnih procedura. Odgovornost se prebacivala između policije i vojske, dok civilno zrakoplovstvo te noći uopće nije bilo upozoreno, zračni promet odvijao se normalno, za razliku od Kopenhagena i Osla koji u sličnim situacijama odmah zatvaraju zračne luke.

Irska, koja nije članica NATO-a, za obranu izdvaja tek 0,24 posto BDP-a, najmanje u Europi. Njezina mornarica i zrakoplovstvo oslanjaju se na zastarjelu opremu, a u slučaju ozbiljne prijetnje zemlja se u velikoj mjeri oslanja na pomoć Velike Britanije. Britanski borbeni avioni već su više puta presretali ruske bombardere u irskom zračnom prostoru.

Iako država bilježi višemilijardne proračunske viškove, politička volja za jačanje obrane i dalje izostaje. Novi francuski radar, vrijedan 500 milijuna eura, najavljen je tek za 2027. godinu. Kako zaključuju sugovornici The Telegrapha, Irska zasad otvoreno priznaje da nema sposobnost osigurati vlastitu sigurnost, niti pokazuje ozbiljnu namjeru da to promijeni. Incident sa Zelenskim, upozoravaju, mogao bi biti tek sretnim slučajem izbjegnuta katastrofa.