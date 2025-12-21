Naši Portali
PUT DO PROMJENE

Naš poznati pjevač zabrinuo fanove slikom iz bolnice: Izgubio je čak 50 kg i imao problema s ovisnošću

Zagreb: ?etvrta live emisija glazbenog showa The Voice
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
21.12.2025.
u 10:30

Glazbenik Mahir Kapetanović objavio je fotografiju nakon operacije, otkrivši nove detalje svoje dugogodišnje borbe za bolji život, koja je započela odricanjem od ovisnosti i gubitkom 50 kilograma

Glazbenik Mahir Kapetanović 'Mahkey', jedno od najprepoznatljivijih lica iz HRT-ovih emisija 'The Voice' i 'A strana', iznenadio je svoje pratitelje objavom iz bolničkog kreveta. Na fotografiji koju je podijelio na Instagramu, pjevač leži s kanilom u ruci, ali mirnog izraza lica, šaljući optimističnu poruku. - Od 2017. guram neke stvari i za mnoge od njih sam se morao uvjeravat kako bih i dalje vjerovao da su moguće, sad sam korak bliže svemu - napisao je Mahir. Svoj je put sažeo u tri ključne faze: prva je rješavanje ovisnosti i kilaže, druga je operacija i oporavak, a treća zagonetno najavljena kao "NaHCO3".

Iako nije precizirao o kojem se točno zahvatu radi, Kapetanović je u ranijem intervjuu za Story otkrio kako ga čeka operacija bruha, koji mu je stvarao probleme i smetao čak i dok pjeva. Njegova objava jasno pokazuje da je operacija, kao druga faza njegova plana, uspješno obavljena te da je sada pred njim period oporavka. Ovime je zaokružio još jedno poglavlje svoje impresivne transformacije koja je započela prije nekoliko godina, a koja je zahtijevala potpunu promjenu životnog stila i navika. Brojni pratitelji i kolege odmah su mu uputili poruke podrške, želeći mu što brži povratak na pozornicu.

Mahirov put nije bio nimalo lak, o čemu je i sam otvoreno govorio, posebice o borbi s ovisnošću o alkoholu. - U dva navrata sam imao tu nekakvu 'svijest' da bih trebao stati na loptu, potaknut naravno zdravstvenim tegobama i psihičkim dvojbama, kao dečko s OCD-om sam spojio neugodno s beskorisnim i pokupio jackpot. Najviše pati tvoje zdravlje i psiha, onda se to odražava na odnose s voljenim osobama, prijateljima, obitelji, u vezi.... S obzirom na to da je mozak blokiran na jedan način, u magli bih rekao, teško i sporo pronalazim rješenja, idem okolnim putem samo da zadržim svoj način života, u toj mjeri da sam 'nadmudrio' samog sebe tako da sam pretkraj ove 2-3 godine imao 6 obroka dnevno, spavao 8 sati, pio 5 litara vode dnevno kako ne bi patio od posljedica intoksikacije, ponosan na sebe jer sam uspio piti 350+ dana u godini s relativno malim brojem glavobolja i ostalih posljedica. Da pitate moju psihu sada, rekla bi vam totalnu drugu priču, taj div koji spava se probudi u jednom trenutku i dođe do potpunog razapnuća jastva, iznutra - ispričao je za Story.

Zagreb: ?etvrta live emisija glazbenog showa The Voice
1/7

Odluka da okrene novu stranicu donijela je i nevjerojatnu fizičku promjenu, gubitak od čak 50 kilograma. - Smršavio sam 50 kg prije svega. Što se tiče alkohola, ne smatram se više čovjekom koji je prestao piti, već čovjekom koji ne pije, velika je razlika koja je bitna. Vježbam nešto sitno u posljednje vrijeme jer mi je dosta vlastitih izgovora. Čeka me operacija bruha, zato nisam bio toliko aktivan, smeta mi i dok pjevam. Lagano se budi u meni div koji spava, ovaj puta onaj koji može biti planina čitava, prije 2 godine sam rekao u ogledalo: 'Tridesete će biti ili najgora dekada ili najbolja, biraj!!!' - kazao je talentirani glazbenik.
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
11:10 21.12.2025.

Naš poznati pjevač? Znači, istina je da su oni cvijeće?

Avatar Appsallar
Appsallar
10:43 21.12.2025.

T k o ?

