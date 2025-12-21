Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Istraživanje među iseljenicima

Za hrvatski identitet važni jezik, običaji i posjeti RH, religija više ne

Autor
Dijana Jurasić
21.12.2025.
u 17:15

Iseljenici u Irskoj najviše su ponosni na prirodne ljepote Hrvatske, a sram im izazivaju korupcija te nedostatak reda, pravde i transparentnosti...

Iseljeni hrvatski građani koji žive u Irskoj očuvanje hrvatskog jezika, običaja i tradicija, poput božićnih i uskrsnih običaja, te održavanje emocionalnih veza s domovinom posjetima obitelji i prijateljima smatraju najvažnijim za održavanje hrvatskog identiteta, dok pripadnost Katoličkoj crkvi ne smatraju središnjom za identitet i nacionalnu pripadnost. Najviše su ponosni na prirodne ljepote Hrvatske, a za polovinu ispitanika korupcija u RH te društveni nered (nedostatak reda, pravde i transparentnosti u svakodnevnom životu) nešto je na što su najmanje ponosni. Pokazalo je to istraživanje "Suvremene migracije i izazovi identiteta – očuvanje kulturnoga i nacionalnoga identiteta Hrvata u Republici Irskoj" dr. sc. Lidije Bogović sa zagrebačkog Fakulteta hrvatskih studija, objavljeno u znanstvenom časopisu "Migracijske i etničke teme".

Ključne riječi
hrvatski dresovi dijaspora iseljenici Irska

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
17:25 21.12.2025.

Baš zgodno: "....dok pripadnost Katoličkoj crkvi ne smatraju središnjom za identitet i nacionalnu pripadnost"..... Pa upravo nas je to održalo stoljećima pod udarom svih osvajača .........

VA
VanjaPlank
18:33 21.12.2025.

Je je baš nam Irska treba biti uzor. Dajte najte . I dokoni pop jariče krsti

Avatar George Michael
George Michael
17:42 21.12.2025.

Koji jezik kad hrvatska dijaspora beknit' ne zna Hrvatski jezik u 90% slučajeva, i to već započinje s drugom generacijom tamo rođenih, kod nekih čak i s prvom, napose kad im jedan roditelj nije Hrvat, s protekom generacija hrvatski se predak spominje samo u tragovima. A taj Hrvatski koji govore je kućni Hrvatski. Uostalom, koga briga za hrvatsku dijasporu. Onaj tko ne želi i ne triba Hrvatsku ne želi i ne triba Hrvatska ni njega. Opstala je Hrvatska, i kad joj je bilo najteže, nedavno i u Domovinskom ratu, i bez hrvatske dijaspore.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!