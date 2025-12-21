Za hrvatski identitet važni jezik, običaji i posjeti RH, religija više ne

Iseljeni hrvatski građani koji žive u Irskoj očuvanje hrvatskog jezika, običaja i tradicija, poput božićnih i uskrsnih običaja, te održavanje emocionalnih veza s domovinom posjetima obitelji i prijateljima smatraju najvažnijim za održavanje hrvatskog identiteta, dok pripadnost Katoličkoj crkvi ne smatraju središnjom za identitet i nacionalnu pripadnost. Najviše su ponosni na prirodne ljepote Hrvatske, a za polovinu ispitanika korupcija u RH te društveni nered (nedostatak reda, pravde i transparentnosti u svakodnevnom životu) nešto je na što su najmanje ponosni. Pokazalo je to istraživanje "Suvremene migracije i izazovi identiteta – očuvanje kulturnoga i nacionalnoga identiteta Hrvata u Republici Irskoj" dr. sc. Lidije Bogović sa zagrebačkog Fakulteta hrvatskih studija, objavljeno u znanstvenom časopisu "Migracijske i etničke teme".