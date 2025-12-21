Iseljeni hrvatski građani koji žive u Irskoj očuvanje hrvatskog jezika, običaja i tradicija, poput božićnih i uskrsnih običaja, te održavanje emocionalnih veza s domovinom posjetima obitelji i prijateljima smatraju najvažnijim za održavanje hrvatskog identiteta, dok pripadnost Katoličkoj crkvi ne smatraju središnjom za identitet i nacionalnu pripadnost. Najviše su ponosni na prirodne ljepote Hrvatske, a za polovinu ispitanika korupcija u RH te društveni nered (nedostatak reda, pravde i transparentnosti u svakodnevnom životu) nešto je na što su najmanje ponosni. Pokazalo je to istraživanje "Suvremene migracije i izazovi identiteta – očuvanje kulturnoga i nacionalnoga identiteta Hrvata u Republici Irskoj" dr. sc. Lidije Bogović sa zagrebačkog Fakulteta hrvatskih studija, objavljeno u znanstvenom časopisu "Migracijske i etničke teme".
Za hrvatski identitet važni jezik, običaji i posjeti RH, religija više ne
Iseljenici u Irskoj najviše su ponosni na prirodne ljepote Hrvatske, a sram im izazivaju korupcija te nedostatak reda, pravde i transparentnosti...
Je je baš nam Irska treba biti uzor. Dajte najte . I dokoni pop jariče krsti
Koji jezik kad hrvatska dijaspora beknit' ne zna Hrvatski jezik u 90% slučajeva, i to već započinje s drugom generacijom tamo rođenih, kod nekih čak i s prvom, napose kad im jedan roditelj nije Hrvat, s protekom generacija hrvatski se predak spominje samo u tragovima. A taj Hrvatski koji govore je kućni Hrvatski. Uostalom, koga briga za hrvatsku dijasporu. Onaj tko ne želi i ne triba Hrvatsku ne želi i ne triba Hrvatska ni njega. Opstala je Hrvatska, i kad joj je bilo najteže, nedavno i u Domovinskom ratu, i bez hrvatske dijaspore.
Baš zgodno: "....dok pripadnost Katoličkoj crkvi ne smatraju središnjom za identitet i nacionalnu pripadnost"..... Pa upravo nas je to održalo stoljećima pod udarom svih osvajača .........