Južna Koreja ulazi u nuklearni klub? Trump dao zeleno svjetlo za podmornice

Južna Koreja razmatra povijesni iskorak u svojoj obrambenoj politici, nabavu i izgradnju podmornica na nuklearni pogon, čime bi se pridružila vrlo ograničenom krugu država koje raspolažu tom tehnologijom. Kako navodi CNN u svojoj analizi, američki predsjednik Donald Trump dao je političko zeleno svjetlo Seulu za takav potez, što bi moglo imati dalekosežne vojne, gospodarske i geopolitičke posljedice.

Nuklearne podmornice predstavljaju značajnu prednost u odnosu na klasične dizelsko-električne podmornice. One mogu ostati pod morem mjesecima, znatno su brže i operativno fleksibilnije, što Južnoj Koreji omogućuje učinkovitije praćenje aktivnosti Sjeverne Koreje, ali i Kine, u vodama oko Korejskog poluotoka. Prema stručnjacima koje citira CNN, takav bi kapacitet bitno promijenio ulogu Južne Koreje unutar savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer bi Seul postao aktivniji pružatelj sigurnosti, a ne samo njezin korisnik.

Za SAD bi ovaj potez imao dodatnu korist jer bi rasteretio američku mornaricu, čiji su nuklearni napadački podmornički kapaciteti već godinama pod pritiskom. Američki vojni dužnosnici ranije su upozoravali na rast broja stranih podmornica u indo-pacifičkoj regiji, osobito kineskih, ruskih i sjevernokorejskih, dok se američka flota istodobno smanjuje brže nego što se obnavlja.

Ipak, put prema nuklearnoj podmornici za Južnu Koreju nije jednostavan. Ključna prepreka bila je dugogodišnja zabrana, proizašla iz nuklearnog sporazuma sa SAD-om, koja Seulu onemogućuje preradu istrošenog nuklearnog goriva. Ta se tema godinama rješavala tiho i iza zatvorenih vrata, no iznenađenje je uslijedilo kada je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung to pitanje otvoreno iznio u razgovoru s Trumpom. Dan kasnije Trump je javno poručio da podržava izgradnju nuklearnih podmornica umjesto, kako je rekao, “zastarjelih” dizelskih.

Prema CNN-u, unutar Južne Koreje postoji široko uvjerenje da zemlja ima tehničke i industrijske kapacitete za izgradnju takvih plovila. Postojeće južnokorejske podmornice klase Jangbogo-III već su projektirane tako da bi se, barem teorijski, mogle prilagoditi nuklearnom pogonu. No vojni vrh upozorava da bi takva konverzija trajala više od deset godina, čak i uz političku potporu Washingtona.

Dodatnu kontroverzu izaziva pitanje gdje bi se podmornice zapravo gradile. Trump je spomenuo brodogradilište u Philadelphiji, koje je nedavno preuzela južnokorejska korporacija Hanwha. Međutim, južnokorejski sigurnosni dužnosnici ističu da je interes Seula ne samo posjedovanje podmornica, nego i prijenos tehnologije te jačanje domaće industrije, što bi bilo ograničeno ako se ključni dijelovi gradnje odvijaju u SAD-u. CNN navodi da se u Južnoj Koreji strahuje kako bi takav model bio sličniji kupnji gotovog oružja nego strateškom partnerstvu.

Čak i u najoptimističnijem scenariju, realizacija projekta bila bi dugotrajna. Osim tehničkih izazova, potrebna su i odobrenja američkog Kongresa te detaljne sigurnosne i tehničke procjene. Istodobno, američka brodogradilišta već su preopterećena modernizacijom vlastite flote, što dodatno komplicira planove.

Geopolitičke posljedice također su značajne. Sjeverna Koreja već je oštro osudila južnokorejske ambicije, nazivajući ih prikrivenim korakom prema nuklearnoj militarizaciji, dok je Kina pozvala na suzdržanost i poštivanje obveza neširenja nuklearnog oružja. Kako ističu analitičari koje citira CNN, Peking bi južnokoreške nuklearne podmornice mogao shvatiti kao otvoreno svrstavanje Seula u američku strategiju obuzdavanja Kine, što nosi i potencijalne gospodarske posljedice za Južnu Koreju.

Iako Južna Koreja već razvija iznimno napredne dizelske podmornice s litij-ionskim baterijama, koje mogu znatno dulje ostati pod vodom nego ranije generacije, dio vojnih stručnjaka smatra da one ipak ne mogu u potpunosti zamijeniti strateške prednosti nuklearnog pogona. Drugi, pak, upozoravaju da bi nuklearne podmornice mogle potaknuti novu utrku u naoružanju u regiji, bez jasne operativne potrebe.