Amerikanci napuštaju TikTok zbog privatnosti, cenzure i gubitka povjerenja

Sve veći broj korisnika TikToka u SAD-u preispituje korištenje aplikacije nakon promjena u vlasničkoj strukturi i uvjetima korištenja, navodeći zabrinutost zbog privatnosti, političke cenzure i pada kvalitete sadržaja.

Keara Sullivan, 26-godišnja komičarka, kaže da joj je TikTok pokrenuo karijeru i otvorio put do menadžera i književnog agenta. „Nisam jedna od onih kreatorica koje mrze TikTok“, rekla je Sullivan, koja ima više od pola milijuna pratitelja. „Vrlo sam otvorena oko toga da sam ondje gdje jesam u karijeri velikim dijelom zahvaljujući TikToku.“

Upravo zato, dodaje, za nju je „jako tužno“ privremeno se povući s platforme, prenosi Guardian . Platforma je osnovala novu američku tvrtku, TikTok USDS Joint Venture, kako bi izbjegla zabranu rada, pri čemu većinski udio preuzimaju američki investitori, dok kineski ByteDance zadržava manjinski udio.

Istodobno su izmijenjeni uvjeti korištenja, koji sada izričito navode prikupljanje preciznih podataka o lokaciji korisnika, osim ako se ta opcija ne isključi. Prema podacima tvrtke Sensor Tower, broj Amerikanaca koji brišu aplikaciju porastao je gotovo 200 posto krajem siječnja.

Dio kreatora sadržaja tvrdi da se kritički politički videozapisi potiskuju, osobito oni usmjereni protiv imigracijske politike i Donalda Trumpa. Zabrinutost je javno izrazio i guverner Kalifornije Gavin Newsom, najavivši istragu zbog moguće cenzure. TikTok tvrdi da su problemi tehničke prirode, no nepovjerenje korisnika i dalje raste.