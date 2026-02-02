Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'JAKO JE TUŽNO'

Amerikanci napuštaju TikTok zbog privatnosti, cenzure i gubitka povjerenja

FILE PHOTO: TikTok creators speak out in support of TikTok at the United States Capitol in Washington
Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Vedran Balen
02.02.2026.
u 14:23

Dio korisnika napušta platformu nakon sklapanja dogovora o osnivanju američke tvrtke i izmjena uvjeta korištenja

Sve veći broj korisnika TikToka u SAD-u preispituje korištenje aplikacije nakon promjena u vlasničkoj strukturi i uvjetima korištenja, navodeći zabrinutost zbog privatnosti, političke cenzure i pada kvalitete sadržaja.

Keara Sullivan, 26-godišnja komičarka, kaže da joj je TikTok pokrenuo karijeru i otvorio put do menadžera i književnog agenta. „Nisam jedna od onih kreatorica koje mrze TikTok“, rekla je Sullivan, koja ima više od pola milijuna pratitelja. „Vrlo sam otvorena oko toga da sam ondje gdje jesam u karijeri velikim dijelom zahvaljujući TikToku.“

Upravo zato, dodaje, za nju je „jako tužno“ privremeno se povući s platforme, prenosi Guardian. Platforma je osnovala novu američku tvrtku, TikTok USDS Joint Venture, kako bi izbjegla zabranu rada, pri čemu većinski udio preuzimaju američki investitori, dok kineski ByteDance zadržava manjinski udio.

Istodobno su izmijenjeni uvjeti korištenja, koji sada izričito navode prikupljanje preciznih podataka o lokaciji korisnika, osim ako se ta opcija ne isključi. Prema podacima tvrtke Sensor Tower, broj Amerikanaca koji brišu aplikaciju porastao je gotovo 200 posto krajem siječnja.

Dio kreatora sadržaja tvrdi da se kritički politički videozapisi potiskuju, osobito oni usmjereni protiv imigracijske politike i Donalda Trumpa. Zabrinutost je javno izrazio i guverner Kalifornije Gavin Newsom, najavivši istragu zbog moguće cenzure. TikTok tvrdi da su problemi tehničke prirode, no nepovjerenje korisnika i dalje raste.

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
amerikanci TikTok

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!