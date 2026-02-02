Naši Portali
UŽIVO
PORAST ZA 2,4 POSTO

Nezaposlenost u Austriji i dalje raste. U siječnju preko 450.000 osoba u potrazi za poslom

18.10.2013., Koprivnica - Stotine mladih i starih nezaposlenih gradjana svih strucnih sprema doslo je na 7. Sajam poslova u sportskoj dvorani OS A. N. Gostovinski da vide kakvi se poslovi nude.
Ilustracija, Marijan Susenj/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
02.02.2026.
u 13:40

Porastom nezaposlenosti posebno su pogođene osobe starije od 50 godina, dakle generacija 50+. U siječnju ove godine ih je u potrazi za poslom bilo 124.054

Prema podacima austrijskog Ministarstva rada i Austrijskog državnog Servisa za zapošljavanje (AMS) objavljenim u ponedjeljak, broj nezaposlenih u Austriji i dalje raste. Krajem siječnja ove godine na AMS-u je bilo prijavljeno 456.192 osobe bez posla, uključujući i one koje su trenutno na programima osposobljavanja (76.421), kako bi lakše bili uključeni na tržište rada.

To je za 2,4 posto ili 10.679 nezaposlenih osoba više nego lani u isto vrijeme. Stopa nezaposlenosti u Austriji sada se procjenjuje na 8,8 posto, što predstavlja daljnji porast za 0,3 postotna boda, pokazali su podaci AMS-a i austrijskog Ministarstva rada. Relativno slab gospodarski razvoj u Austriji i dalje opterećuje austrijsko tržište rada. Sve veći broj austrijskih tvrtki odlazi u stečaj. Već od travnja 2023. godine ova alpska zemlja “muku muči” s nezaposlenošću. Iako su gospodarstvo polako “oporavlja”, kako ističu austrijski političari, za veliki optimizam očito još nema razloga.

Porastom nezaposlenosti posebno su pogođene osobe starije od 50 godina, dakle generacija 50+. U siječnju ove godine ih je u potrazi za poslom bilo 124.054. što je porast od 4,3 posto u odnosu na siječanj prošle godine. I broj nezaposlenih, mlađih od 25 godina ponovno je porastao, i to za 0,7 posto odnosno 70.612 osoba u odnosu na siječanj 2025.

Broj nezaposlenih žena u siječnju porastao je za 5,0 posto na 188.562, dok se je nezaposlenost među muškarcima povećala za 0,6 posto i u siječnju ove godine je iznosila 267.630 osoba. Broj nezaposlenih stranih državljana u Austriji, u siječnju ove godine je u odnosu na isto razdoblje lani porastao za 0,6 posto (191.968 osoba), a broj austrijskih državljana bez posla za 3,7 posto odnosno 264.224 osoba. Ono što je posebno alarmantno kako pokazuju statistike je da je broj nezaposlenih u Austriji u porastu još od travnja 2023. godine. I da se, prema riječima stručnjaka, stvaran oporavak austrijskog tržišta rada može očekivati tek negdje 2029. godine.

A tu je još prisutna i stalno visoka stopa inflacije (oko 4 posto), koja je već duže vrijeme u Austriji gotovo dvostruko viša, od one u eurozoni. Austrijska Vlada, sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, potpomognuta stručnjacima svih profila već je donijela nove mjere oživljavanja gospodarske konjunkture za ovu godinu, a time i tržišta rada. Da li će biti i učinkovite, uskoro će se vidjeti. Jer, gospodarski rast ili pad utječe i na broj oglase za posao odnosno na (ne)zaposlenost u zemlji.

To je bilo vidljivo i u siječnju po padu broja slobodnih radnih mjesta za 10,5 posto (68.463), u usporedbi s istim mjesecom prošle godine, koje su austrijske tvrtke prijavile AMS-u. U svakom slučaju zabrinjavajući podatak za više od 450.000 ljudi u Austriji, koji su u potrazi za poslom.

Ključne riječi
nezaposlenost nezaposleni Austrija

