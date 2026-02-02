VIDEO Tomašević: Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje Plenkovića, ovo je udar države na grad Zagreb

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije povodom dočeka hrvatskih rukometaša koji je prvo otkazan, a onda ponovno zakazan za danas u 18 sati. Konferencija za medije održana je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog ispred Velike dvorane gdje je premještena u zadnji čas zbog dojave o bombama u gradskom poglavarstvu.

- Budući da je puno dezinformacija u eteru, nekoliko informacija. Mi smo u dogovoru s predstavnicima HRS-a danima prije utakmice za medalju počeli usuglašavati program za doček rukometaša, njihova želja je bila da žele doček u gradu Zagrebu. Usuglasili smo se oko programa, još u četvrtak. Laž je da smo mi bili protiv domoljubnih pjesama na Trgu. Usuglasili smo se da budu Zaprešić Boysi koji itekako imaju domoljubne pjesme. Angažirali smo Hrvatske ruže kako bi izveli pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' - kazao je na početku Tomašević.

- Tek jučer je stigao zahtjev da nastupa i Thompson. Grad Zagreb daje dozvolu za sve prostore koju su javni ili pod upravljanjem grada, njegov nastup nije moguć. Ta odluka je bila donesena nekoliko mjeseci prije, mi se te odluke moramo držati kao i svaka normalna vlast. Rukometaši su inzistirali da se mora pridružiti Thompson, mi smo rekli da ne može, HRS je zbog toga odlučio otkazati doček. Laž je da je grad otkazao. Zbog toga sam izrazio žaljenje... - kazao je Tomašević.

- Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni. Vlada RH je odlučila da na silu dočeka bude - kazao je.

- Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje, ovo je udar države na grad Zagreb. Ovo je kršenje Ustava koje u članku 4. govori o pravu na lokalnu autonomiju. Vjerujem da je ovo mnoge šokirali, ne sjećam se da je ikad bilo koja vlada napravila to bilo kojoj vlasti - kazao je Tomašević. - Thompson je 27. prosinca pozvao na rušenje gradske vlasti, Vlada je sad ovo podržala, oni svjesno žele srušiti gradsku vlast. Mogli su to napraviti u nekom gradu gdje je na vlasti HDZ, no odlučili su to napraviti u Zagrebu. Kakvu to poruku šalju ovom društvu, drugim građanima. Onda ni oni ne trebaju dozvole? Zašto građani to onda ne bi radili, zašto ne bi zauzimali pomorsko dobro. Recite mi u kojoj je državi ovo normalno ponašanje? - pita se Tomašević. - Sada su pale sve maske - zaključio je.

- Ljudi koji su bili pred mojim stanom, sinoć su bili na dočeku. Nikakve prijetnje smrću, bombom, prosvjedi pred mojim stanom, mene neće pokolebati da promijenim odluke koje sam donio i koje je donijela Gradska skupština - kazao je Tomašević.

- Sada imamo policiju koja daje naredbe komunalnim redarima iako Vlada nema dozvolu za javno okupljanje - rekao je Tomašević.