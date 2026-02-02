Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAGREBAČKI GRADONAČELNIK

VIDEO Tomašević: Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje Plenkovića, ovo je udar države na grad Zagreb

Zagreb: Tomašević održao konferenciju o spornom dočeku brončanih rukometaša na Trgu
Marko Prpic/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Gabrijela Krešić
02.02.2026.
u 13:56

Ta odluka je bila donesena nekoliko mjeseci prije, mi se te odluke moramo držati kao i svaka normalna vlast, kaže Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije povodom dočeka hrvatskih rukometaša koji je prvo otkazan, a onda ponovno zakazan za danas u 18 sati. Konferencija za medije održana je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog ispred Velike dvorane gdje je premještena u zadnji čas zbog dojave o bombama u gradskom poglavarstvu. 

- Budući da je puno dezinformacija u eteru, nekoliko informacija. Mi smo u dogovoru s predstavnicima HRS-a danima prije utakmice za medalju počeli usuglašavati program za doček rukometaša, njihova želja je bila da žele doček u gradu Zagrebu. Usuglasili smo se oko programa, još u četvrtak. Laž je da smo mi bili protiv domoljubnih pjesama na Trgu. Usuglasili smo se da budu Zaprešić Boysi koji itekako imaju domoljubne pjesme. Angažirali smo Hrvatske ruže kako bi izveli pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' - kazao je na početku Tomašević. 

- Tek jučer je stigao zahtjev da nastupa i Thompson. Grad Zagreb daje dozvolu za sve prostore koju su javni ili pod upravljanjem grada, njegov nastup  nije moguć. Ta odluka je bila donesena nekoliko mjeseci prije, mi se te odluke moramo držati kao i svaka normalna vlast. Rukometaši su inzistirali da se mora pridružiti Thompson, mi smo rekli da ne može, HRS je zbog toga odlučio otkazati doček. Laž je da je grad otkazao. Zbog toga sam izrazio žaljenje...  - kazao je Tomašević. 

- Za hrvatsku reprezentaciju navijaju i lijevi i desni. Vlada RH je odlučila da na silu dočeka bude - kazao je. 

- Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje, ovo je udar države na grad Zagreb. Ovo je kršenje Ustava koje u članku 4. govori o pravu na lokalnu autonomiju. Vjerujem da je ovo mnoge šokirali, ne sjećam se da je ikad bilo koja vlada napravila to bilo kojoj vlasti - kazao je Tomašević. - Thompson je 27. prosinca pozvao na rušenje gradske vlasti, Vlada je sad ovo podržala, oni svjesno žele srušiti gradsku vlast. Mogli su to napraviti u nekom gradu gdje je na vlasti HDZ, no odlučili su to napraviti u Zagrebu. Kakvu to poruku šalju ovom društvu, drugim građanima. Onda ni oni ne trebaju dozvole? Zašto građani to onda ne bi radili, zašto ne bi zauzimali pomorsko dobro. Recite mi u kojoj je državi ovo normalno ponašanje? - pita se Tomašević. - Sada su pale sve maske - zaključio je. 

- Ljudi koji su bili pred mojim stanom, sinoć su bili na dočeku. Nikakve prijetnje smrću, bombom, prosvjedi pred mojim stanom, mene neće pokolebati da promijenim odluke koje sam donio i koje je donijela Gradska skupština - kazao je Tomašević. 

- Sada imamo policiju koja daje naredbe komunalnim redarima iako Vlada nema dozvolu za javno okupljanje - rekao je Tomašević. 

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
rukometaši Tomislav Tomašević

Komentara 43

Pogledaj Sve
MI
miliša
14:05 02.02.2026.

Zanimljivo je sve ovo. Dakle, Tomašević bi u Zagrebu radio što god ga je volja, a onda kad netko drugi posegne za ovlastima onda taj radi "državni udar" Pa ne može gradonačelniče onako kako što je partija nekad određivala i sudila, druga su vremena. Što prije shvatite da demokracija nije jednosmjerna ulica kakva je bio komunizam, to će biti bolje za vas.

Avatar Samodesno
Samodesno
14:09 02.02.2026.

Odlazi tomaševiću i spasi Zagreb.

VR
vrabac1967
14:09 02.02.2026.

Prije podne Hajdaš i Benčić, poslijepodne Tomašević, a u narednim danima na N1 Orešković, Kosor, Kekin, Mrak Taritaš, mic Grmoja da ne bude sve lijevo..pa u krug. I sve je to legitimno i sve je to Ok, pitanje je samo...stvarno mislite da su ljudi blesavi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Bend Zanas, hrvatski kršćanski glazbeni duo
DUO ZANAS

Ovaj zagrebački bend spaja beat, vjeru i mlade, pogledajte kako zvuči 'trap s porukom'

– Naša je misija mladima ponuditi bolji izbor pjesama nego što smo ga mi sami imali. Želimo da imaju mogućnost slušati glazbu koja je moderna, zabavna i plesna, a da, pritom, nosi dobru i vrijednosnu poruku. Drugim riječima, glazbu čiji tekstovi ne moraju biti problematični, osobito iz perspektive vjere – kažu i dodaju kako svojim djelovanjem žele potaknuti i druge glazbenike na stvaranje kvalitetnih pjesama za mlade

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!