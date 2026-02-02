Ovo što je Iran učinio Europskoj uniji nije još nitko

Odnosi između Europske unije i Irana ušli su u ozbiljnu fazu eskalacije nakon odluke Bruxellesa da Iransku revolucionarnu gardu proglasi terorističkom organizacijom. Teheran je uzvratio snažnim diplomatskim i političkim potezima, uključujući proglašenje europskih vojski „terorističkim skupinama“ u iranskom parlamentu. Također, Teheran je pozvao na raport veleposlanike svih države Europske unije u Ministarstvo vanjskih poslova. Ovo je potez bez presedana. Ne sjećamo se kada je neka država pozvala sve države EU na "ribanje". Razlozi su proglašenje Iranske revolucionarne garde teroristima i optužbe o kršenju ljudskih prava i miješanju u unutarnje poslove Irana.

Iranska vlada pozvala je sve veleposlanike Europske unije u Ministarstvo vanjskih poslova u znak prosvjeda zbog odluke EU-a da prošloga tjedna Iransku revolucionarnu gardu uvrsti na popis terorističkih organizacija. Bruxelles je taj potez obrazložio ulogom Revolucionarne garde u krvavom gušenju masovnih prosvjeda u siječnju, tijekom kojih je, prema procjenama, moglo stradati i do 30.000 ljudi. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da su veleposlanici već u nedjelju pozvani na razgovore.

Napetosti su dodatno pojačane i u samom Teheranu, gdje su iranski parlamentarci, odjeveni u uniforme Revolucionarne garde, tijekom sjednice parlamenta skandirali „Smrt Americi“. Predsjednik iranskog parlamenta pritom je 1. veljače europske vojske službeno proglasio „terorističkim skupinama“, izravno reagirajući na odluku Europske unije da istu oznaku primijeni na Iransku revolucionarnu gardu.

Teheran je odluku EU-a odlučno odbacio, poručivši da je označavanje dijela iranskih oružanih snaga kao terorističke organizacije iznimno opasna i neprihvatljiva odluka. U priopćenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je europska zabrinutost za stanje ljudskih prava u Iranu „očita laž“, uz upozorenje da Iran zadržava pravo na odgovarajuće protumjere.

Odnosi su dodatno zaoštreni i na bilateralnoj razini. Njemački veleposlanik u Iranu Axel Dittmann već je dvaput pozivan u Ministarstvo vanjskih poslova, a posljednji put zbog izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza sredinom siječnja o brutalnom postupanju iranskih sigurnosnih snaga prema prosvjednicima. Merz je izjavio kako je režim koji može opstati samo nasiljem zapravo na svom kraju te da svijet možda svjedoči njegovim posljednjim danima ili tjednima. Glavni direktor iranskog Ministarstva vanjskih poslova Alireza Youssef takve je izjave ocijenio kao „neodgovorno miješanje u unutarnje poslove Irana“.

Odluka o proglašenju Iranske revolucionarne garde terorističkom organizacijom bila je predmet višegodišnje i duboko kontroverzne rasprave unutar Europske unije, a konačni dogovor postignut je na sastanku ministara vanjskih poslova u Bruxellesu.