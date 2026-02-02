Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Oglasio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu
VIDEO Proslavljeni rukometaš: Priče o dočeku dovode do polarizacije društva, šteta što je to zasjenilo uspjeh Hrvatske
S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U 80. GODINI

Preminuo je sisački novinar i urednik Josip Frković, koji je niz godina radio za Večernji list

Nikola Čutuk/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
02.02.2026.
u 12:44

Tijekom Domovinskog rata u zapovjedništvima Operativne skupine za Sisak i Banovinu i Zagrebačke operativne zone HV-a, obavljao je novinarske i uredničke poslove u listu Hrvatski bojovnik, te pripremao priloge za emisije lokalne radijske mreže

U nedjelju, 1. veljače, u 80. godini života preminuo je sisački novinar i urednik Josip Frković, koji je niz godina radio za Večernji list.

JOSIP FRKOVIĆ (14. ožujak 1946. - 01.02.2026.)

Novinarstvom se počeo baviti još kao učenik sisačke Gimnazije, kada je za Večernji list slao priloge za crnu kroniku. Od 1965. godine počinje honorarno surađivati s tjednikom Jedinstvo i informativnim programom Radio Siska. Godine 1968. kao honorarac otvara dopisništvo Večernjeg lista u Vinkovcima, surađujući u regionalnom slavonskom izdanju tog dnevnika.

Po povratku u Sisak, krajem 1969.godine, primljen je u pripravnički radni odnos u Jedinstvu, nakon čega radi kao reporter u Radio Sisku. Godine 1973. primljen je u stalni radni odnos u Jedinstvu te postaje član Hrvatskog novinarskog društva. Kraće vrijeme obavlja i dužnost tehničkog urednika lista Jedinstvo. Od 1977. prelazi na dužnost voditelja izdavačke djelatnosti Tiskare "Joža Rožanković" u Sisku. Uredio je dvadesetak knjiga i publikacija lokalnih autora, te pokrenuo više općinskih i tvorničkih lsitova, među kojima i Grafičar, glasilo sisačke tiskare.

U Informativnom centru Narodnog sveučilišta Velike Gorice do 1984. godine je radio kao novinar tamošnjeg radija, te urednik dvotjednika Velikogorički list i dopisnik Večernjeg lista. Od 1984. postaje profesionalNi novinar dopisnik Večernjeg lista iz Siska. Od 1990. do 1993. godine u zagrebačkoj redakciji Večernjaka radi kao urednik u desku informativno-političke rubrike i urednik regionalnog izdanja. kao predsjeDnik Ogranka HND-a u Sisku, u to je vrijeme bio i član Izvršnog odbora HND-a.

Tijekom Domovinskog rata u zapovjedništvima Operativne skupine za Sisak i Banovinu i Zagrebačke operativne zone HV-a, obavljao je novinarske i uredničke poslove u listu Hrvatski bojovnik, te pripremao priloge za emisije lokalne radijske mreže. Godine 1994. vraća se u sisačko dopisništvo Večernjeg lista gdje radi SVE do umirovljenja 2007. godine. Kao umirovljenik je sedam godina bio dopisnik Hrvatskog radija s područja Sisačko-moslavačke županije, a zadnjih godina, sve do svoje smrti, radio je za portal tjedno.hr. Posljednji ispraćaj Josipa Frkovića bit će u utorak, 3. veljače, u 14 sati na Gradskom groblju Viktorovac.

Ključne riječi
smrt Novinar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!