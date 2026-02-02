U nedjelju, 1. veljače, u 80. godini života preminuo je sisački novinar i urednik Josip Frković, koji je niz godina radio za Večernji list.

JOSIP FRKOVIĆ (14. ožujak 1946. - 01.02.2026.)

Novinarstvom se počeo baviti još kao učenik sisačke Gimnazije, kada je za Večernji list slao priloge za crnu kroniku. Od 1965. godine počinje honorarno surađivati s tjednikom Jedinstvo i informativnim programom Radio Siska. Godine 1968. kao honorarac otvara dopisništvo Večernjeg lista u Vinkovcima, surađujući u regionalnom slavonskom izdanju tog dnevnika.

Po povratku u Sisak, krajem 1969.godine, primljen je u pripravnički radni odnos u Jedinstvu, nakon čega radi kao reporter u Radio Sisku. Godine 1973. primljen je u stalni radni odnos u Jedinstvu te postaje član Hrvatskog novinarskog društva. Kraće vrijeme obavlja i dužnost tehničkog urednika lista Jedinstvo. Od 1977. prelazi na dužnost voditelja izdavačke djelatnosti Tiskare "Joža Rožanković" u Sisku. Uredio je dvadesetak knjiga i publikacija lokalnih autora, te pokrenuo više općinskih i tvorničkih lsitova, među kojima i Grafičar, glasilo sisačke tiskare.

U Informativnom centru Narodnog sveučilišta Velike Gorice do 1984. godine je radio kao novinar tamošnjeg radija, te urednik dvotjednika Velikogorički list i dopisnik Večernjeg lista. Od 1984. postaje profesionalNi novinar dopisnik Večernjeg lista iz Siska. Od 1990. do 1993. godine u zagrebačkoj redakciji Večernjaka radi kao urednik u desku informativno-političke rubrike i urednik regionalnog izdanja. kao predsjeDnik Ogranka HND-a u Sisku, u to je vrijeme bio i član Izvršnog odbora HND-a.

Tijekom Domovinskog rata u zapovjedništvima Operativne skupine za Sisak i Banovinu i Zagrebačke operativne zone HV-a, obavljao je novinarske i uredničke poslove u listu Hrvatski bojovnik, te pripremao priloge za emisije lokalne radijske mreže. Godine 1994. vraća se u sisačko dopisništvo Večernjeg lista gdje radi SVE do umirovljenja 2007. godine. Kao umirovljenik je sedam godina bio dopisnik Hrvatskog radija s područja Sisačko-moslavačke županije, a zadnjih godina, sve do svoje smrti, radio je za portal tjedno.hr. Posljednji ispraćaj Josipa Frkovića bit će u utorak, 3. veljače, u 14 sati na Gradskom groblju Viktorovac.