Nema svečanog dočeka za srebrene njemačke rukometaše, a ovo je razlog

Njemačka rukometna reprezentacija osvojila je srebro na Europskom prvenstvu, a čak i da je Njemačka osvojila zlato ne bi bilo svečanog dočeka. Razlog - štrajk u lokalnom javnom prijevozu.

"Njemački rukometni savez (DHB) morao je u petak zaustaviti planove za veliki domaći doček", objavio je DHB uoči nedjeljnog finala u kojemu je Njemačka izgubila od Danske.



Prema informacijama Njemačke tiskovne agencije (DPA), DHB je razmatrao organizaciju svečanog dočeka u Hannoveru ili Kölnu.

Sindikat Verdi organizirao je danas nacionalne štrajkove upozorenja u javnom prijevozu. Međutim, lokalni prijevoz u Hannoveru nije pogođen štrajkom, jer je Donja Saska izuzeta od štrajka. Stoga nije jasno zašto nije bilo dočeka u glavnom gradu Donje Saske.

Umjesto dočeka, srebrenim njemačkim rukometašima, velika proslava priprema se na međunarodnoj utakmici u proljeće.

„Već planiramo događaj za naše navijače oko sljedeće domaće utakmice naše reprezentacije 19. ožujka u dvorani Westfalen u Dortmundu“, objasnio je izvršni direktor DHB-a Mark Schober. Njemačka momčad će se tada suočiti s Egiptom.

Schober je ranije zahvalio navijačima na podršci: "Osjećamo veliki entuzijazam za našu nacionalnu rukometnu reprezentaciju. Ova energija koja dolazi iz Njemačke nosi našu momčad kroz turnir u Danskoj."