Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu stigla je u Banske dvore gdje ih je primio premijer Andrej Plenković s članovima Vlade. Tom prigodom predviđena rukometašim su se obratili ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

- Koliko ste puta već uveselili našu naciju, koliko ste sreće, ljubavi, zajedništva, ponosa i prkosa pokazali do sada. Ono što vi donosite je posebno, mi vas se od srca zahvaljujemo. Posebno mi je drago da nas svaki put nanovo iznenadite i pokažete kako se bori za domovinu. Čast mi je da ćemo večeras zajedno proslaviti onako kako vi to zaslužujete i kako ste tražili - kazao je ministar Glavina.

- Hvala Vladi što prepoznajete važnost sporta i što ste prepoznali da bez vaše potpore sport ne bi mogao uspjeti, bez pomaganje iz ove kuće, naš sport ne bi bio konkurentan vani - rekao je Tomislav Grahovac, predsjednik HRS-a.

- Hvala iz dubine mog srca, možemo biti jako ponosni na ovaj tim, hvala na potpori i neka se to nastavi - rekao je pak izbornik Dagur Sigurdsson.

- Hrvati vas smatraju kao da ste jedan od nas. Jučer sam razgovarao s jednim kolegom s Islanda s kojim sam igrao košarku prije 30 godina, rekao mi je da ga nikad nisu trebali pustiti u Hrvatsku - kazao je premijer Plenković izborniku. - Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček. Doček je ono što vi zaslužujete - kazao je premijer.

Nakon toga, večeras u 18 sati za rukometaše se organizira doček na Trgu bana Josipa Jelačića, a organizaciju je preuzela Vlada RH nakon što je grad Zagreb otkazao doček. Na dočeku će pjevati i Marko Perković Thompson što je bila želja rukometaša.

>> Više o dočeku možete pratiti ovdje.