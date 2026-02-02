Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ONLINE PROZIVANJA

HDZ uzvraća SDP-u: Za Pride je država imala ovlasti, za rukometaše je 'državni udar'

Na današnji dan 2011. u Splitu je održan prvi Split Pride koji je prekinut zbog divljanja prosvjednika
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
02.02.2026.
u 15:24

"SDP Vlada, čiji je Hajdaš Dončić bio član, 2012. kada Grad Split (službena stranica) nije odobrio Pride na Rivi, ignorirala je Grad i naredila da se održi taj skup"

Zbog optužbi za "državni udar" od strane SDP-a i njihovog predsjednika Siniše Hajdaš Dončića, HDZ se po drugi put oglasio na Facebooku. Na optužbe za "državni udar" odgovaraju kako SDP ima dvostruke kriterije budući da su 2009. inzistirali na održavanju "Gay Pride-a" u Splitu.

Objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti:

Koji su to prevaranti & licemjeri! Kad Hajdašu i SDP-u odgovara, onda „država ima ustavne ovlasti“. A kad im NE odgovara - onda to proglase „državnim udarom“

Hajdaš je danas, mrtav hladan, lupio da je odluka #VladaRH o dočeku rukometaša “državni udar na lokalnu samoupravu”. Pa ćemo ga podsjetiti što je #SDP Vlada, čiji je bio član, napravila 2012. kada Grad Split (službena stranica) nije odobrio Pride na Rivi. Ignorirala je Grad & naredila da se održi taj skup.

Partijski ministri tada su isticali „država ima ustavne ovlasti nad javnim okupljanjem“. Tada je to bila “vladavina prava”, a ne „diktatura“ - kako danas podmeću. Utvrdimo gradivo o ljevičarskim dvostrukim kriterijima: Kad se radi o #Pride - država je nadređena gradu; Kad Hrvati ponosno slave svoje sportske heroje - država je tiranin! Ljevica, bez i najmanjeg srama, i veličanstveni rezultat rukometaša pokušava pretvoriti u ideološki obračun.

Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
HDZ Marko Perković Thompson rukometaši Siniša Hajdaš Dončić split pride

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:58 02.02.2026.

HDZ je u pravu. Tipicno lijevio licemjerje. Sjetimo se i Milanovica koji je isto tako govorio da funkcija predsjednika nema smisla. Da bi se par godina i sam kandidirao jer nije imao prihoda zbog notorne nespodobnosti. Ljevicari sami sebi skacuu u usta a neznas sto je gore jel ne primjecuju uopce ili znaju ali im svejedno sta su jucer laprdali, danas tvrde suprotno.

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
16:14 02.02.2026.

Trebalo je 90-tih godina prošlog stoljeća trajno zabraniti rad pravnim, materijalnim, ideološkim i političkim sljednicima zločinačkog SKH/SKJ (Partije)!

FA
falcones
16:01 02.02.2026.

Hoće li sad HDZ platiti Tonsonu da pjeva ili šuti?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!