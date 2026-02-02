HDZ uzvraća SDP-u: Za Pride je država imala ovlasti, za rukometaše je 'državni udar'

Zbog optužbi za "državni udar" od strane SDP-a i njihovog predsjednika Siniše Hajdaš Dončića, HDZ se po drugi put oglasio na Facebooku. Na optužbe za "državni udar" odgovaraju kako SDP ima dvostruke kriterije budući da su 2009. inzistirali na održavanju "Gay Pride-a" u Splitu.

Objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti:

Koji su to prevaranti & licemjeri! Kad Hajdašu i SDP-u odgovara, onda „država ima ustavne ovlasti“. A kad im NE odgovara - onda to proglase „državnim udarom“

Hajdaš je danas, mrtav hladan, lupio da je odluka #VladaRH o dočeku rukometaša “državni udar na lokalnu samoupravu”. Pa ćemo ga podsjetiti što je #SDP Vlada, čiji je bio član, napravila 2012. kada Grad Split (službena stranica) nije odobrio Pride na Rivi. Ignorirala je Grad & naredila da se održi taj skup.

Partijski ministri tada su isticali „država ima ustavne ovlasti nad javnim okupljanjem“. Tada je to bila “vladavina prava”, a ne „diktatura“ - kako danas podmeću. Utvrdimo gradivo o ljevičarskim dvostrukim kriterijima: Kad se radi o #Pride - država je nadređena gradu; Kad Hrvati ponosno slave svoje sportske heroje - država je tiranin! Ljevica, bez i najmanjeg srama, i veličanstveni rezultat rukometaša pokušava pretvoriti u ideološki obračun.