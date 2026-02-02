Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'

Bit će dočeka, ali bez Marka Perkovića Thompsona. Pa najava da od proslave neće biti ništa, a jutros – novi obrat. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila organizirati doček brončanih hrvatskih rukometaša u 18 sati na Trg bana Josipa Jelačića. Kako poručuju, sve će biti organizirano u "skladu sa željama reprezentacije". Grad Zagreb pripreme je započeo još nakon ulaska reprezentacije u polufinale Europskog prvenstva, u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom, a plan je bio da se doček održi u slučaju osvajanja bilo koje medalje. Usuglašeni su termin, lokacija i program pa su na Trgu trebali nastupiti Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže s pjesmom "Ako ne znaš što je bilo“, neslužbenom himnom rukometaša.

No, nakon osvajanja bronce dio reprezentacije inzistirao je da se izvođačima pridruži i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine o zabrani korištenja ustaškog pozdrava, Grad na taj zahtjev nije pristao. O političkoj pozadini cijelog slučaja i porukama koje ovakav spor šalje javnosti pitali smo i političke analitičare.

– Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo. Nisu to zaslužili ni navijači ni rukometaši – kazao je politički analitičar Mate Mijić. – Doček brončanih rukometaša događaj je od nacionalne važnosti, nije lokalno pitanje – tvrdi. Ističe i kako Zagreb nije obična jedinica područne samouprave, nego središte države.

– Hoće li sutra Tomašević ili neki drugi gradonačelnik zabraniti proslavu Dana državnosti na nekom od gradskih trgova? Ili vojni mimohod zagrebačkim ulicama? – pita analitičar. Mijić naglašava i kako lokalnu samoupravu treba poštovati, kao i demokratsku volju Zagrepčana, ali da se na lokalnim izborima ne dobiva legitimitet za ograničavanje nacionalnih događaja i državnih ceremonija. – Po tome bi Grad Zagreb mogao uskratiti trg, primjerice, za inauguraciju predsjednika Republike ako nije po volji lokalnih čelnika. To je suludo! Nažalost, kad imamo isključivost kakvu pokazuje rigidno lijeva zagrebačka vlast, svašta što je do jučer bilo nezamislivo treba početi uzimati u obzir kao mogućnost. Zagreb ima pravo na svoju posebnost, pa i političku, ali ne smije biti država u državi – zaključuje Mijić.

Doček treba organizirati po željama onih kojima se priređuje, naglašava i Davor Gjenero. – A Tomislav Tomašević se s odlukom da zabrani Thompsona nije zeznuo jer mu je bitno da se ne razgovara o disfunkciji grada za vrijeme njegova mandata već da su u fokusu ideološke teme – ističe. U tome što Vlada organizira doček, dodaje, ne vidi ništa sporno, "kao ni u ispunjavanju glazbenih želja rukometaša".

Da ova odluka politički odlično odgovara Tomaševiću i ekstremnoj desnici, a ne odgovara HDZ-u, naglašava pak Žarko Puhovski. – HDZ se našao škarama i sad pokušava iz toga izaći da ipak odigra neku ulogu jer su svi naviknuti da HDZ odlučuje pa i sam HDZ je na to naviknut. A riječ je zapravo o indirektnom kompromisu, svi će sada ispasti sretni. A da imaju "tri čiste" SDP i Možemo bi trebali pozvati svoje podržavatelje da se ne odazovu na doček – ističe dodajući kako je pitanje i kada je Vlada dobila policijsku suglasnost za organizaciju dočeka.

Napominje kako se u svemu ovome ne postavlja ni pitanje kako je moguće da 15 mladih ljudi ima isti glazbeni ukus? – To ne postoji, kaže Puhovski. – To je očito pritisak većine nad manjinom jer se kod nas uvriježilo shvaćanje da sport pripada desnici i da su ljudi desne orijentacije sportske zvijezde. Ovdje nije riječ o rukometu, radi se o patriotizmu, a kada je riječ o patriotizmu, radi se o desnici – naglašava.

Zabrinjavajuće je, govori, da se ti mladi ljudi koji su odlično igrali rukomet smatraju ovlaštenim predstavnicima cijele nacije. – Za njih su navijali ljudi kao što sam ja, ali i oni koji su zaista ustaški orijentirani. I to jedinstvo postoji samo za vrijeme utakmica. Ono što je dobro jest da se taj privid zajedništva raspao odmah, nakon pet minuta – smatra analitičar.

– Srž je ovog problema – dodaje Dragan Bagić – u izostanku političke i društvene odgovornosti te vodstva u Hrvatskom rukometnom savezu. Savez nije smio dopustiti da hrvatska reprezentacija i njezine pobjede postanu predmet politiziranja i društvenih podjela. Oni su dogovorili program dočeka s Gradom i morali su to ispoštovati, odnosno nisu smjeli popustiti ultimatumu igrača. Savez je nanio veliku štetu društvu, sportu i nacionalnom jedinstvu. Odluka Vlade da nešto organizira protivno odluci lokalne samouprave sporna je iz ustavno-pravne perspektive. To mi se čini kao suspenzija ovlasti gradske vlasti – ističe.