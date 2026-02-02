UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, izvanredno se obraća javnosti na Iblerovom trgu, u središnjici SDP-a. Kako su ranije istakli iz SDP-a, on se obraća nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a i povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske.

- Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik - kaže predsjednik SDP-a. Podsjetimo, Grad Zagreb trebao je danas popodne organizirati doček brončanih rukometaša, ali sve je otkazano s obzirom na to da su sportaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson. No, danas prijepodne dogodio se novi preokret - Vlada je odlučila preuzeti organizaciju. Odlučeno je, naime, kako će se dočekat ipak održati u 18 sati te kako će Thompson nastupiti.

Kako je Hajdaš Dončić naveo, Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez imali su dogovor, no onda je došla iznenadna odluka koja je sve promijenila. - Ne postoji niti jedan savez u Hrvatskoj koji nije pod kapom HDZ-a - ističe.

