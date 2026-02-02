Naši Portali
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Oglasio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu
VIDEO Proslavljeni rukometaš: Priče o dočeku dovode do polarizacije društva, šteta što je to zasjenilo uspjeh Hrvatske
S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja
OBRAĆA SE JAVNOSTI

UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik

02.02.2026.
u 13:11

Govori, kako su najavili iz SDP-a, povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, izvanredno se obraća javnosti na Iblerovom trgu, u središnjici SDP-a. Kako su ranije istakli iz SDP-a, on se obraća nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a i povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske.

- Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik - kaže predsjednik SDP-a. Podsjetimo, Grad Zagreb trebao je danas popodne organizirati doček brončanih rukometaša, ali sve je otkazano s obzirom na to da su sportaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson. No, danas prijepodne dogodio se novi preokret - Vlada je odlučila preuzeti organizaciju. Odlučeno je, naime, kako će se dočekat ipak održati u 18 sati te kako će Thompson nastupiti.

Kako je Hajdaš Dončić naveo, Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez imali su dogovor, no onda je došla iznenadna odluka koja je sve promijenila. - Ne postoji niti jedan savez u Hrvatskoj koji nije pod kapom HDZ-a - ističe. 

Uskoro opširnije...
FOTO Opet krenule pripreme na Trgu: Thompson i rukometaši stižu za nekoliko sati, evo kako sve sada izgleda
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Doček rukometaša SDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 13

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:44 02.02.2026.

Zagreb je glavni grad ,kao i trg, svih Hrvata a nije prčija Tomaševića i stranke Možemo. Nadam se da su sada ljudi progledali napokon . A Sdp nije ni za komentirati

NM
ne-mogu-više
12:56 02.02.2026.

Dojma sam da tvoje mišljenje nije bitno unutar tvoja 4 zida. Hajdaš Dončić???

IG
IgorY
12:56 02.02.2026.

Što bi to pametno mogao reći onaj pogubljeni lik, Hajdaš. Na što je i taj sdp spao. Najpametnije bi bilo da su odšutjeli i sa strane gledali, ali budale su se navukle na tanak led.

