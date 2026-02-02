UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, izvanredno se obraća javnosti na Iblerovom trgu, u središnjici SDP-a. Kako su ranije istakli iz SDP-a, on se obraća nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a i povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske.
- Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik - kaže predsjednik SDP-a. Podsjetimo, Grad Zagreb trebao je danas popodne organizirati doček brončanih rukometaša, ali sve je otkazano s obzirom na to da su sportaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson. No, danas prijepodne dogodio se novi preokret - Vlada je odlučila preuzeti organizaciju. Odlučeno je, naime, kako će se dočekat ipak održati u 18 sati te kako će Thompson nastupiti.
Kako je Hajdaš Dončić naveo, Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez imali su dogovor, no onda je došla iznenadna odluka koja je sve promijenila. - Ne postoji niti jedan savez u Hrvatskoj koji nije pod kapom HDZ-a - ističe.
FOTO Opet krenule pripreme na Trgu: Thompson i rukometaši stižu za nekoliko sati, evo kako sve sada izgleda
Zagreb je glavni grad ,kao i trg, svih Hrvata a nije prčija Tomaševića i stranke Možemo. Nadam se da su sada ljudi progledali napokon . A Sdp nije ni za komentirati