Bacate kore od banane? Prestanite! Ovaj viralni trik mogao bi vam spasiti biljke

Siječanj je mjesec popisa, planova i obaveza koje se samo gomilaju. No postoji jedan mali zadatak koji većina ljudi uporno preskače – iako uključuje samo običnu bananu. Točnije, njezinu koru. Zvuči banalno? Upravo tu griješite. Na TikToku se posljednjih mjeseci širi jednostavan, ali iznenađujuće učinkovit vrtlarski trik koji bi mogao potpuno promijeniti način na koji se brinete o biljkama – i to bez trošenja ijednog eura.

Vrtlarski entuzijast Ish, kojeg mnogi prate pod imenom gardening.with.ish, upozorava na naviku koju gotovo svi imamo – bacanje kora od banane u smeće. Prema njegovim riječima, to je doslovno bacanje zlata. "Nemojte bacati kore od banane. One su puno korisnije nego što mislite", poručuje Ish u viralnom videu. Posebno su dragocjene tijekom hladnijih mjeseci, kada biljkama treba dodatni poticaj. Zimi pomažu jednogodišnjim biljkama u teglama poput maćuhica i jaglaca, dok su ljeti snažan saveznik cvijeću, povrću, penjačicama i voćkama. Bonus? Riječ je o potpuno zero waste rješenju – kora ide u vrt ili kompost, a banana je vaš zdravi snack.

Trik je jako jednostavan. Ish savjetuje da koru banane narežete na komadiće, stavite u staklenku vode i ostavite da odstoji jedan do dva dana. Nakon toga vodu procijedite i koristite je za zalijevanje biljaka. Rezultat? Jače biljke i dulja sezona cvjetanja. Sama kora nakon toga može završiti u kompostu ili u zemlji. Brzo, besplatno i učinkovito – nije čudo da je savjet oduševio tisuće pratitelja.

Ako se pitate zašto ovaj trik funkcionira, odgovor je jednostavan – nutrijenti. Kore od banane prirodno su bogate kalijem koji jača biljke i pomaže im u borbi protiv bolesti, fosforom koji potiče razvoj korijena i cvjetanje te kalcijem koji sprječava truljenje vrhova, osobito kod rajčica Zbog toga su idealne kao prirodno, besplatno gnojivo.

Kako ih još možete koristiti u vrtu?

Osim ovog trika, kore možete usitniti i dodati u kompost kako biste ubrzali razgradnju, zakopati nekoliko centimetara ispod zemlje blizu korijena biljke ili koristiti kao gnojivo s postupnim oslobađanjem hranjivih tvari. S vremenom se same razgrađuju i obogaćuju tlo – bez kemikalija i bez otpada. Sljedeći put kad posegnete za bananom, sjetite se: najveća vrijednost možda nije u plodu, nego u onome što ste dosad bacali. Vaše biljke će vam biti zahvalne.